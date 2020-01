Aihen Muñoz: "No me perjudicó la llegada de Monreal"

Aihen Muñoz estaba llamado a ser el dueño de la banda izquierda de la Real Sociedad en defensa. Hasta la llegada de Nacho Monreal, que aumentó la competencia en el puesto y le relegó al banquillo hasta la llegada de la Copa. Ahora se le abre la puerta de la titularidad de nuevo en liga con la lesión e Monreal.

-¿Contento por volver a jugar en la Copa?

Mucho, sí. Teníoa ganas de volver al once y salió bien en Ceuta.Me sentí bien, el equipo también salió a por todas, y al final estuve a gusto. Hicimos bien el trabajo y nos volvimos tranquilos en casa. Y a ver si seguimos contra el Espanyol igual en Copa.

-¿El hecho de que Monreal siga tocado y se le abra la opción le hace tomarse con más ilusión la semana?

Sí que ilusiona después de no estar jugando tasnto tiempo. Luego decidirá Imanol, pero yo estoy con muchas ganas.

-¿Sigue siendo esta temporada igual de ilusionante para Aihen a pesar de que la llegada de Monreal le ha restado minutos?

Sí, claro. Para mí estar en el primer equipo de la Real es un sueño. El futbol tiene estos altibajos y ahora igual se le da la vuelta y acabó jugando yo.

-¿Se aprende cuando no se juega en Primera?

Sí, sí. En todas las situaciones se parende. En el día todo es un aprendizaje, especialmente para un chico joven como yo.

-¿Considera que le perjudicó la llegada de Monreal?

No, no lo considero así. Estoy aprendiendo mucho. No había vivido esta situación de estar en el banquillo y estoy sacando muchas cosas positivas, y aprendo mucho de un jugadorazo como Monreal, que me aconseja y me ayuda mucho.

-¿Le ha dado muchas vueltas a la cabeza desde que perdió la titularidad en la jornada 3 por la llegada de Monreal?

Claro, Porque uno siempre quiere jugar. Hay momentos de bajón. Pero lo que hay que hacer es entrenar bien día a día.

-¿Y en qué se refugiaba?

En entrenar y darlo todo en los entrenamientos, y quedarme con la conciencia tranquila de que hago bien mi trabajo.

-¿Cuáles fueron los momentos más complicados?

No sabría decirte cuáles fueron exactamente, pero cuando ves que no juegas te dan bajones, pero recuperas en el día a día y te quedas tranquilo porque siempre lo das todo y entrenas bien.

-¿Le dijo algo Imanol cuando llegó Monreal sabiendo que iba a tener usted menos oportunidades?

No, que va. Esto es fútbol profesional y el mister decide quien tiene que jugar, y ha decidido ahora que sea Nacho el que juegue. Pero esto puede cambiar y puede elegir que sea yo quien juegue a partir de ahora. Y yo trabajo siempre con esa ilusión.

-Usted siempre está sonriendo, ¿ni siquiera la pierde después de tanto siempre sin jugar?

Imposible. Porque esto para mí es un sueño. Si me dicen esto hace un año y medio no me lo creo. Pero está claro que quiero jugar.

-¿De hace un año en su debut en el Bernabéu en qué ha csambiado?

Ya no soy el chaval del Sanse. En eso sobre todo. En las ganas no, sigo con las mismas.

-¿Cómo es la relación con Monreal?

Nos llevamos muy bien. Somos navarros y son cosas de fútbol. Me ayuda mucho en todos los momentos y yo aprovecho todos su consejos.

-¿Siente que es una buena oportunidad para volver a tener continuidad en el primer equipo?

Estoy con muchas ganas de jugar y nunca se sabe. Estoy preparado para jugar y luego lo que tenga que llegar, ya se verá. El año pasado viví el lado bueno, y este año me toca la otra parte, pero estoy tranquilo, porque soy un chico joven que tiene que apredner todavía mucho.

-¿En algún momento se planteó dejar la Real en el mercado de invierno?

No, no. Estoy muy contento aquí, es donde siempre he querido estar, en mi casa. Estoy muy feliz.

-¿Es compatible hacer algo grande en la liga y la Copa?

Es que si queremos hacer estar con los mejores, nos tenemos que acostumbrar a competir dos partidos por semana, y siento que estamos más que preaprados físicamente para hacerlo. Estamos en las dos competiciones a tope y vamos a por las dos.

-¿Y si le doy a elegir: ganar la Copa o entrar en Champions?

La Copa, sin duda. Llevamos mucho tiempo sin ganar un título mucho tiempo y eso sería increíble. Sería algo precioso.

-Proximo rival, el Betis...

Tiene un nivel muy alto y jugadores de mucha calidad, pero nosotros tambien los tenemos. Será bonito de ver y saldremos a por todas. Está claro que les crearemos situaciones de peligro, pero habrá que estar preparado para defender, que ellos también atacan muy bien.

-¿Perder en casa contra el Villarreal les hace viajar a Sevilla con más necesidad?

Nosotros estamos tranquilos, porque vamos a partido, y aunque sea dificil ganar en casa del Betis, saldremos a hacer nuestro juego valiente, aproverchando la buena dinámica fuera de casa, para seguir en la parte de arriba.