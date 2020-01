Susana Martín Gijón: "Me apetecía mucho ubicar una novela negra en Sevilla"

"Progenie” es la última publicación de la Colección Novela Negra de Alfaguara. Susana Martín Gijón es su autora. La novela negra es su especialidad.

En “Progenie” hay tres víctimas. Todas asesinadas en Sevilla durante uno de nuestros tórridos veranos. Y hay también una inspectora luchando por encontrar al asesino, Camino Vargas.

Soledad fue la primera víctima. Tenía 36 años la noche en que la mataron.Podéis escuchar más sobre ella.

La última novela de Susana Martín Gijón es pura novela negra. Hay violencia, un lenguaje sin florituras, diálogos certeros, trama urbana, policías, víctimas, crímenes. Lo mejor y lo peor del ser humano.

El ritmo de la trama es frenético. La autora estructura la novela en cuatro partes con capítulos muy breves y un epílogo muy aclaratorio.

En algunas novelas, la ciudad en la que se desarrolla la trama es casi uno más de los personajes. Sevilla es el espacio por el que deambulan los personajes de "Progenie". Según la autora, hay pocas novelas negras que se desarrollen en Sevilla y es una de las razones- el nacer aquí y conocerla bien, es otra- que le empujó a tomar esa decisión.

Los lectores de novela negra saben que es un género en el que se asoman las tensiones sociales. Cuando tengan entre las manos "Progenie", sentirán que en ese sentido es una novela muy contemporanea. Los distintos tipos de familia, la maternidad y la conciliación laboral, la ruina económica tras los divorcios, hombres y mujeres intentando encontrar su hueco en una sociedad cambiante.....todo eso, también está en la novela. Pero también la falta de medios con los que trabajan en comisarias y juzgados al igual que las redes sociales y sus mentiras, o los medios de comunicación buscando un titular fácil.

Aunque la inspectora Camino Vargas lleva el peso del protagonismo, es una novela bastante coral y son precisamente esos otros personajes los que le dan vida y ritmo a la intriga.

Los lectores de novela negra están de enhorabuena porque con “Progenie” tienen días asegurados de entretenimiento. No demasiados, les aviso, porque le robaran horas al día para llegar al final. Antes de que eso ocurra, Susana Martín Gijón, jugará un poco con ustedes. Les llevará de sobresalto en sobresalto, les guiará por callejones de intriga que no van a ninguna parte, les devolverá al camino verdadero aunque no será el definitivo……en definitiva, buena literatura encerrada en una inquietante novela negra.