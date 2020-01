¿Qué pasa en la EMTRE?

En el tema de la EMTRE hay que dejar que la justicia trabaje para determinar si hay o no delito. Eso sí, no me resisto a hacer alguna consideración.

La primera, que de nuevo nos encontramos con una entidad pública metropolitana salpicada por sospechas de corrupción. Casualidad o no, quizá sería bueno revisar los modelos de gestión de servicios como la depuración de aguas o el tratamiento de residuos.

En ese sentido, y ahí va la segunda consideración, creo que en materia de tratamiento ningún gobierno ha sido capaz de explicar bien qué hace la EMTRE y por qué es importante su cometido.

Debería hacerse un esfuerzo para explicar mejor este tipo de procesos. Formación e información frente a opacidad: la mejor receta para prevenir la corrupción.