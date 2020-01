Los dos votos de Vox decidirán los presupuestos de Zaragoza

Los dos votos de Vox decidirán el futuro de los próximos presupuestos de Zaragoza, que el gobierno admite que negocia pero, insistentemente, han evitado responder de qué modo aceptarán sus enmiendas.

Mientras, esta mañana en el espacio Plaza Pública, en Hoy por Hoy Zaragoza, los tres partidos de izquierdas han acusado a la coalición PP - Ciudadanos de ser responsables de sus compañeros de viaje y de permitir políticas regresivas.

Todo pasa por los dos concejales de Vox, y pasará porque hay diálogo. Pero si escarbamos en el discurso, se presenta una pugna entre el trasfondo ideológico y de ciudad entre la formación de Julio Calvo, y el PP de María Navarro. Es un tira y afloja que no supondrá demasiadas tensiones para ponerse de acuerdo.

"En las que vamos a ser más inflexibles es en las que tienen un caracter ideológico para nosotros", señala el portavoz de Vox. "Por supuesto, estamos dispuestos a negociar las cantidades". Respondía Navarro que "hemos dicho que no nos gusta gobernar a golpe de sectarismo ideológico y vamos a estudiar las enmiendas viendo el destino y el fin y vamos a ver esas enmiendas en clave de ciudad".

Aunque reconoce la popular que necesitan los votos de la extrema derecha, tanto ella como su compañera del gobierno Carmen Herrarte, de Ciudadanos, han esquivado posibles compromisos, con más habilidad que Neo cuando doblaba en 'Matrix' el espinazo.

"Estamos ahora analizando las líneas de Vox", señalaba Navarro. Y añadía Herrarte que "somos un gobierno de coalición y que tenemos el gravísimo compromiso de sacar adelante unos presupuestos".

Mientras tanto, la oposición sigue echándose las manos a la cabeza por las politicas que irán en regresión en caso de filtrar el ideario de Vox. Y esa decisión, como criticaba Horacio Royo, del PSOE, es responsabilidad de la coalición en el gobierno. PP y Ciudadanos "han elegido pero podrían haber buscado otras fórmulas y esta implica que estemos hablando de cosas tan disparatadas como la 'violencia intrafamiliar' y de todas esas cosas; y me he quedado estupefacto cuando ha dicho María Navarro que no hemos llamado para negociar; tendrá que llamar usted, que es la que necesita los votos":

Incluso, el portavoz de ZEC, Pedro Santisteve, ha descrito otras decisiones, como los recortes en medio ambiente, que salen directamente del gobierno y que satisfacen a Vox y denunciaba los efectos devastadores en un corto plazo de tiempo.

"Vox ha venido a generar ruido, a cargarse unas políticas en este país que son modélicas en materia de violencia de género y durante 4 años hablamos de señas de identidad de esta ciudad abierta, solidaria, inclusiva, feminista y participativa", señas "que se han cargado PP y Ciudadanos", ha remarcado Santisteve.

En la misma línea el edil de Podemos - Equo, Fernando Rivarés, indicando dónde empiezan a ver ya la mano del partido de Julio Calvo. "Si el prespuesto se aprueba el día 30, Azcón tendrá un presupuesto que quita 600.000 euros a la violencia machista, 40.000 euros al teatro para poner una estatua, y que quita el poquísimo dinero que tenía para el cambio climático; y ni María [Navarro] ni Carmen [Herrarte] han dicho sí a cuáles o no porque entonces tendrán que pedir la abstención a otros grupos a ver qué pasa y negociar enmiendas nuestras".