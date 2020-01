Pellicer: "A partir de mañana se abrirá otro debate, pero queremos competir"

El técnico del Málaga Sergio Pellicer, indicó este jueves sobre su futuro, que "todo ha pasado muy rápido, sólo he tenido tiempo para preparar partidos y entrenamientos. Dormir, poco. Todo lo demás nos dispersaría, esté quien esté de entrenador, el Málaga tiene que conseguir los tres puntos. A partir de mañana se abrirá otro debate, pero queremos competir como estamos compitiendo. Sería la mejor noticia para la familia malaguista".

"Desde el primer momento que he entrado en el vestuario he hablado de fútbol. El tema es el vestuario y el campo, es lo que nos tenemos que centrar. De no haber conseguido tres puntos ante la Ponfe estaríamos en una situación más crítica. Cogimos aire y nos hace pensar que vamos con la idea de ir a ganar y sacar una renta que a principio de semana igual no pensábamos. Esa es la idea. Es lo que he transmitido al grupo. Vamos a ser valientes y a ganar".

"Antes era invisible y ahora soy poco visible. Tengo menos tiempo para ver a mi familia, todo va mucho más rápido. Pero yo soy igual, a los jugadores que tengo en el filial y ahora conmigo se lo puedes preguntar. Es mucha responsabilidad, es un orgullo para mí. Pero lo que me gustaría es pensar en la victoria y al final esas horas que he perdido de sueño y de no estar con la familia valgan la pena. Y por la familia del Málaga, los puntos nos van a generar ese buen ambiente deportivo".

"Viajamos con la ilusión y la responsabilidad de que es un partido que nos puede dar más diferencia de puntos. El equipo está muy concentrado, pensando simplemente en fútbol. Ha sido una semana complicada, con dos partidos y muy poco tiempo de recuperación. Contra la Ponfe hubo mucho desgaste físico y mental. Estamos en una línea ascendente".

"Me enfrenté a ellos en Segunda B el año pasado y tenían Meré, compañero mío en el Cádiz. Es un equipo perfectamente trabajado, posiblemente a nivel defensivo es de los mejores. Muy comprometido, tiene mecanismos muy claros en ataque. Ahora no puede sorprender a nadie, están en una zona muy privilegiada. Aquí no hay escudos. Cada uno va con diferentes situaciones clasificatorias. Llegamos bien, nos hubiese gustado tener una semana más limpia pero son las circunstancias".

"No tenemos decidido aún quien va a salir en el once, pero lo importante es el grupo. Es un partido que pienso que se va a decidir mucho en los cambios, de mucho desgaste. Hay que estar concentrado en los primeros minutos y en las transiciones. A partir de ahí, las estadísticas están por algo, el Fuenlabrada tiene buena estadística de goles en los últimos minutos. Vamos a darle una vuelta y a pensar cuál es el mejor once que podemos sacar".