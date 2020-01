Berlanga: "No guardo rencor ninguno y ojalá todo salga bien"

Miguel Ángel Berlanga ha analizado este jueves su salida del Algeciras Club de Fútbol tras la destitución este pasado martes de Emilio Fajardo al frente del banquillo del equipo albirrojo.

'El club cuando ha tenido paciencia y ha sabido esperar los resultados han llegado pero vemos que la actual directiva hace esos movimientos por el bien de la entidad y confiemos en que así sea', declaró el ex-futbolista que entiende que el Algeciras es un recién ascendido hecho para sufrir.

'Aún no estamos asentados en la categoría, pasamos uno de los rivales a batir a ser uno de los que prácticamente te colocan el 'a éste hay que ganarle', afirmó. 'Los resultados son los normales de un equipo que lucha por no descender', declaraba el algecireño que asume que el objetivo de la permanencia estaba encaminado.

Cuestionado por esa confianza que la directiva radicaba en Fajardo a finales de diciembre, Berlanga señala que 'cuando haces esas declaraciones luego tienes que ser consecuente y prefiero no valorar eso ahora mismo porque son momentos donde uno puede decir más cosas de la cuenta'. 'Estamos siendo prudentes respetando la decisión del club y yo además como algecirista siempre he dicho que cuando no quieran que esté con comunicármelo doy un paso al lado', añadió.

El segundo técnico se desvincula al completo del Algeciras ya que también cesa de sus funciones en la cantera del equipo albirrojo. 'Son momentos en los que sorprenden decisiones y actuaciones pero no guardo rencor ninguno y esperemos que todo esto salga bien', cerraba el algecirista que se marcha agradecido y se queda con todos los momentos vividos en el vestuario del Algeciras a lo largo de este año.