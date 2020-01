Feliz, feliz en tu día

Nacida el 17 de enero de 1870 y como si ná, cumple 150 años. En todo este tiempo, no ha sido mimada como la niña de mis ojos que es…

Hoy, parece una joven adolescente que se enfrenta con rebeldía a cambios políticos, que desde siglos pasados, no han dejado de imprimir históricos cambios en este “trozo de suelo español”. Nadie le ha dado forma a esa modélica “prevención” de la que se nos llena la boca cuando de salud hablamos.

La cumpleañera de hoy, desde que por prurito de sus vecinos en noviembre de 1826 solicitaban al Regente de España, D. Francisco Serrano y Domínguez -Duque de la Torre- la Segregación del término municipal de San Roque. Fueron trescientos treinta soñadores, con su alcalde pedáneo a la cabeza, que pretendían tener su Matrona, su Escuela… y evitar continuar con calles empedradas, a la vez que conseguir “alumbrado, limpieza y ornato…”

D. Luis Ramírez Galuzo, D. Lutgardo López Muñoz, D. José Morales, D. Manuel Blanca… en compañía de otros más, nos representaron en aquel primer ayuntamiento constituido el 20 de julio del mismo año, donde tras rechazo del título de La Línea de la Victoria, decantaron los derroteros por el apellido de nuestra hoy Patrona y Alcaldesa Perpetua, quedando definida como La Línea de la Concepción.

“Ay La Línea... trono de la fantasía, fragua donde Andalucía, forja plata de ilusión…”

Empezaste a codearte como mujer independiente un 17 de enero.

Un 17 de enero, en el que compartimos calendario con decisiones demoledoras para otros ciudadanos. En 1920, tal día como hoy entró en vigor la Ley Seca en EEUU, un país que eligió la misma fecha para la Independencia de Filipinas.

O cuando en 1969 The Beatles lanzaron al mercado su Yellow Submarine. Mientras en España, compartimos día con la liberación del Doctor Iglesias Puga de su secuestro de ETA en 1982, el secuestro de Ortega Lara en 1996 o en la fundación de Podemos en 2014 por Pablo Iglesias hoy vicepresidente de nuestra nación, (vamos a ver que tal nos va…).

Un 17 de enero en el que nacen ilustres personajes. En 1600 D. Pedro Calderón de la Barca, en 1706 Benjamín Franklin, en 1899 Al Capone, en el 19 Mingote y en el 42 Forges y Casssius Clay.

Y también, pérdidas notables como D. Camilo José Cela 2002, Virginia mayo 2005 o Bobby Fischer 2008.

Un 17 de enero Día de San Antonio Abad, cuyo nombre significa “floreciente” y que conmovido por las palabras de Jesús: “si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres...", parece que es una premonición de nuestro sino. Si nos hemos entregado a todos los que han venido. Si nos hemos desnudado y volcado en querencia, sueños y cariño. Si lo nuestro nunca es nuestro y no ha llegado nada de relevancia e cada uno de los mandamases que han marcado la verea de uno y otro partido… ¿Es por ello perfecta La Línea, como pensó San Antón en su propósito?

¿Saben? No he encontrado un solo linenses que no lo piense así. Su patria chica, mi patria chica, a pesar de todo… es perfecta.

Ya en 1947 lo escribía el Poeta Manuel Rincón Álvarez:

“En fin, te digo compare,

Que este pueblo es un hechizo.

Que er que aquí viene y currela

deseguía come choriso.

Conque anímate y ven pronto

Que aquí no hay negosios malos

Que er que aquí llega y se asienta

No hay quien lo jeche ni a palos”.

Así que señoras y señores, disfruten de este 150º cumpleaños. Miren adelante y como nos decían de chicos: portémonos con los demás como queremos que se porten con nosotros. Seguro que la cosa no puede irnos mal.

En casa nos han enseñado siempre a querer mucho a esta maravillosa Línea. A sus gentes. Y nunca han dudado de repetírnoslo y dejarlo por escrito. D. Eduardo Gómez de la Mata -cronista oficial de la ciudad- en 1954 sacó pecho en la prensa Nacional por su Línea de la Concepción y así lo dejó claro en el Pregón de aquella Velada y Fiestas:

“¡Virgen de la Concepción!

¡Luz Purísima y Excelsa!

Tú, que nos conoces bien

Y sabes como te rezan

estos hijos de La Línea,

que te aman y te veneran,

Diles, Tú, Santa Patrona,

Diles que… ¡La Línea es buena!”.

Feliz Cumpleaños Linenses

Feliz Cumpleaños La Línea