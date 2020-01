El HLA Alicante mira hacia arriba tras ganar a domicilio a Real Canoe (74-84)

El HLA Alicante suma y sigue. El conjunto de Pedro Rivero consigue la décima victoria de la temporada tras imponerse en Madrid a Real Canoe por 74-84. Es el tercer triunfo consecutivo que suman los alicantinos tras los cosechados ante Huesca y Marín. La permanencia queda prácticamente certificada y el equipo mira ahora hacia el playoff.

Pedro Rivero puso de inicio sobre el parqué del Pez Volador a Llompart, Ortega, Busquets, Galán y Bamba Fall. Pedro Llompart inauguró el marcador lucentino con un triple que puso el 2-3 en los primeros compases de juego.

El arranque de partido fue tal y como se podía imaginar antes del choque. Máxima igualdad entre dos conjuntos que le dieron mucha importancia al encuentro. Los locales encontraron en Lunqvist su mejor baza anotadora, mientras que el HLA Alicante repartía la anotación. El primer cuarto fue igualado y tras un intercambio de canastas constante, en el que las máximas diferencias apenas fueron de 4 puntos, se llegó al final del primer acto con el marcador de 17 a 16 favorable a los locales.

El segundo acto cambió por completo el guion del choque. El HLA Alicante arrancó mejor los segundos diez minutos de juego y poco a poco fue abriendo hueco en el marcador. A un juego de equipo coral, en el que todos anotaban, se le sumó un acertado Devin Schmidt para contribuir a la renta favorable al cuadro lucentino. Tras un parcial de 4-11 (21-27) llegó un 3+1 de Devin Schmidt que firmó el 21-31 en el marcador. El HLA Alicante pisó el acelerador en este segundo cuarto y la diferencia fue creciendo. A falta de dos minutos para llegar al descanso el marcador reflejaba un +15 para el cuadro de Pedro Rivero que se marchó al descanso con el 31-52.

Tras el paso por vestuarios, Real Canoe apretó y apuró sus opciones de victoria. Los de Miguel Ángel Aranzábal, penúltimos casificados, eran consciente de la importancia del choque de cara a la pelea por la permanencia. El cuadro madrileño lo tenía todo en contra pero no dejó de creer y rebajó la diferencia a final del tercer cuarto hasta los 14 puntos (54-68).

Sin embargo, el HLA Alicante se mostró serio y no le tembló el pulso en los momentos decisivos. Los de Miguel Ángel Aránzabal no bajaron los brazos y obligaron al cuadro alicantino a mostrar mucha seriedad para que la victoria no se escapara. ZTE Real Canoe rebajó la diferencia hasta los nueve de diferencia, pero de ahí no pasó. A falta de 5 minutos para el final, Pedro Rivero paró el partido con un tiempo muerto y tras la salida de este el parcial fue de 0-5 para devolver el +14.

En los compases finales del partido, los madrileños amagaron con la remontada pero el HLA Alicante supo sufrir para cerrar el partido y sumar la victoria por 74 a 84. Con este ya son 10 triunfos los que suma el HLA Alicante, que vence a un rival directo y se acerca al objetivo de la permanencia.

La próxima semana el HLA Alicante recibirá a Melilla Baloncesto en el Pedro Ferrándiz el viernes 24 de enero a las 20:15 horas.