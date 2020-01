Berlangas de Roa se suma al programa de visitas guiadas

Berlangas de Roa se une al proyecto ‘¿Te Enseño mi Pueblo?’, que lleva a cabo desde 2018 la ADRI Ribera del Duero Burgalesa.

Pablo de Diego y Mamen Martín son los dos nuevos voluntarios que recibirán cada segundo fin de semana a los visitantes que deseen conocer de su mano sus calles, sus parques, sus rincones, su tradición gastronómica, o sus historias. Destaca como dato muy alentador los 19 años que tiene el primero de ellos, que pese a su juventud y estar cursando estudios universitarios en Salamanca, está completamente volcado en este proyecto de poner en valor su pueblo, que como casi todos los municipios del ámbito rural, no pasa por sus mejores momentos. “Desde hace mucho tiempo estoy viendo como poco a poco las tradiciones van decayendo y pensé que es algo que hay que levantar, porque al fin y al cabo yo he nacido y he vivido aquí, mis mejores recuerdos de la infancia siempre son en Berlangas”, comenta de Diego.

Con este proyecto lo que se pretende es la implicación de los vecinos a la hora de dar vida a su pueblo, rescatar su cancionero tradicional o devolver a su lugar la importancia de sus monumentos. Pablo y Mamen ya han debutado en una visita guiada a modo de preestreno, a la que asistieron guías de otros pueblos que forman parte de este contingente humano llamado Ribera Voluntariis. Después de recibir su visto bueno, la primera cita ya de cara al público será el 15 de febrero a las once y media de la mañana. En su caso, la mayor parte del trabajo se ha centrado en la recuperación de las tradiciones. Dice Mamen Martín que dar un nuevo impulso a la Semana Santa es lo que más ha costado. “Hemos creado una cofradía, hemos hecho los capuchones, la gente se ha involucrado mucho en hacer los trajes que han confeccionado las propias mujeres del pueblo y el tema de la procesión ha sido lo que más nos ha costado un poco preparar”, asegura Martín.

Este sábado 18 de enero, como cada tercer fin de semana, se podrá realizar reservas para apuntarse a estos encuentros en los pueblos de Adrada de Haza, Hontoria de Valdearados, Torregalindo, y Villaescusa de Roa.

El proyecto ‘¿Te enseño mi pueblo?’ busca paliar problemas como la conservación del patrimonio, la lucha por valorizar el medio rural, la relación intergeneracional o generar negocio en los pueblos, dentro de un programa que permite canalizar y focalizar la participación ciudadana en el estudio de los recursos históricos y posterior muestra a través de rutas gratuitas.

Programa de formación

Para ello, la ADRI facilita la formación de los guías con un programa que arrancará el sábado 8 de febrero con una ponencia sobre puesta en valor del patrimonio en la Ribera, a cargo del Consorcio Ruta del Vino, seguido de un taller dinamizado por ASPANIAS Burgos sobre acceso al patrimonio en el medio rural, enfocado a colectivos con discapacidad. A lo largo del año están previstos encuentros de formación como una visita- taller a Moradillo de Roa (municipio que este año ostenta el Primer Premio Provincial de Conservación del Patrimonio Urbano Rural), un taller sobre enoturismo impartido por personal de La Casona de La Vid o una formación medioambiental a cargo de personal de la Casa del Parque Hoces del Riaza. También está previsto un taller de refranes y cultura popular en la Ribera, con Carmen Ugarte, una ponencia sobre el paisaje cultural del vino, a cargo del departamento de Historia y Geografía de la Universidad de Burgos, un taller de inclusión de elementos patrimoniales en la Lista Roja de Patrimonio, a cargo de la prestigiosa institución Hispania Nostra, y como cada año, la celebración del Día Internacional del Voluntariado.