Continúa el bloqueo en la renovación del convenio de Michelin

Injusta e insuficiente. Así califican los representantes en Michelin de los sindicatos CCOO, CSIF, UGT y USO la oferta de la Dirección de la empresa para renovar un convenio colectivo que afecta a las plantillas de Aranda de Duero, Vitoria, Valladolid y Lasarte y cuyas negociaciones comenzaron hace más de medio año. Así lo han manifestado incluso con una concentración a la puerta de la factoría de Michelin en Vitoria donde hoy se celebraba una nueva reunión del órgano negociador.

Según fuentes sindicales hasta el momento la oferta de la empresa conjugaba un incremento salarial del 2,5% para los cuatro años de vigencia del Convenio con un aumento de la jornada anual de 8 horas productivas para el sistema de 5 equipos. Indican también que se proponían “retoques” en la prima de resultados, diversas mejoras en el área social y avances en la participación de los representantes sociales en temas como salud laboral o subcontratación. En la reunión mantenida hoy a todo ello se añade la oferta “de un 0,5% de incremento salarial no consolidable adicional”. Y un ultimátun: la dirección de la empresa ha advertido a los sindicatos que esta es su última empresa y que queda a la espera de una contestación de la parte social.

Según las mismas fuentes el rechazo ha sido inmediato y unánime por todas las Secciones Sindicales que esperan que aún quede margen suficiente para la negociación.

Y es que la oferta de la empresa queda lejos aún de los que piden los sindicatos: un incremento salarial mayor que también incluya el ejercicio de 2019, la retirada del aumento de jornada productiva y mejoras organizativas y económicas como el incremento de la prima de disponibilidad o la reducción de los plazos del salario de ingreso. Pero prioridad es la recuperación de la garantía en la continuidad del empleo eventual y de la aplicación del contrato de relevo. Se trata de un asunto en el que se ha cruzado una sentencia del Tribunal Supremo, que según estas fuentes sindicales “ha roto la obligación pactada de dar continuidad a la contratación eventual” y que ha supuesto hasta el momento la no renovación de unas 70 personas en todo Michelin. Ante esta situación los representantes sindicales piden que se recupere la cláusula que garantizaba la continuidad en el empleo y la realización de contratos indefinidos en el menor tiempo posible. Y advierten con contundencia “sin garantía en el empleo no habrá acuerdo”. Incluso están dispuestos a llegar más allá y anuncian movilizaciones si la empresa no asegura la continuidad del empleo eventual y el reingreso inmediato del personal no renovado.

Los representantes sindicales vienen criticando desde el inicio de la negociación que la actitud mostrada por la actual Dirección de Michelin “en nada se parece a la manifiesta voluntad de diálogo, negociación y búsqueda del equilibrio en base al respeto para ganar todos, empresa y plantilla, que históricamente tan buenos resultados han generado.”