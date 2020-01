Investigación sala de emergencias de Castelló: empresas sin presentar cuentas y sedes en el mismo municipio

El Ayuntamiento de Castelló encargó las bases del contrato de reforma de la Sala de Emergencias de la Policía Local a una empresa con sede en la Comunidad de Madrid, que no ha presentado sus cuentas en los últimos 15 años y no tiene indicio de actividad. La compañía que ganó el concurso, Eurocop, también tiene, curiosamente, la sede en el mismo municipio madrileño. El consistorio castellonense gastó casi un millón de euros en la primera fase de la reforma, aunque la sala ha registrado fallos.

Hoy viernes, a las nueve y media de la mañana, se reanuda la comisión de investigación de la Sala de Emergencias de la Policía Local de Castelló, que trata de averiguar si hubo irregularidades en la reforma de este espacio, cuyo coste superó el millón y medio de euros. En la última sesión de la comisión, que se celebró el pasado 29 de noviembre, los grupos políticos recibieron 3.000 folios con información sobre los contratos.

El proceso de reforma comenzó en el año 2016, cuando el Ayuntamiento de Castelló preparó un pliego de condiciones para sacar a concurso cuatro contratos. Un pliego, que no asumieron los funcionarios del consistorio, porque se externalizó, a través de un contrato menor, a una empresa con sede en el municipio madrileño de San Lorenzo del Escorial, Alt 165, que se encargó de establecer las bases, que debían cumplir las compañías aspirantes a los contratos. Según ha podido saber Radio Castellón, Alt 165 no tiene indicio de actividad y no ha presentado sus cuentas en los últimos 15 años.

El concurso, lo ganó Eurocop, una compañía que curiosamente también tiene la sede en el mismo municipio madrileño de San Lorenzo del Escorial. El coste total de esta primera fase de la reforma ascendió a 900.000 euros. Todo, con el fin de equipar la Sala de Emergencias con cámaras de seguridad o sistemas de análisis de vídeo. A pesar de esta inversión, desde la instalación del nuevo equipamiento, el Partido Popular y Ciudadanos han denunciado que la sala de Emergencias ha tenido muchos fallos y no funciona correctamente.

Además, cabe recordar, que el pasado verano, un tribunal, que depende del Ministerio de Hacienda, anuló un proceso de compra de material informático para la Sala de Emergencias. El consistorio adjudicó el pasado 15 de marzo este nuevo contrato valorado en 600.000 euros a la misma empresa, Eurocop, pero el tribunal suspendió la adjudicación este pasado verano, tras entender que se había producido un defecto de forma en el procedimiento.