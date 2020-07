Calleja: "El Espanyol de Abelardo es un equipo muy fuerte y sólido"

"El Espanyol llega recuperado, ha renovado la ilusión y se les ve muy metalizados para salir de abajo. Empataron con el Barcelona, pasaron la Copa y quieren empezar de cero. Llega Abelardo, un técnico que sus equipos son rocosos, complicados de superar y por ello sabemos que será un partido muy difícil", dijo en rueda de prensa.



Para Calleja, el Espanyol ha cambiado y ahora con Abelardo se muestra como un equipo "muy fuerte y sólido", virtudes que suma a que es "peligroso" al contragolpe. "Debemos estar concentrados, seguir creciendo y en la línea que llevamos", añadió.



"El Espanyol hizo una gran temporada el año pasado, eso demuestra que tienen una gran plantilla y calidad, pero que están pasando por un mal momento. Confianza cero y más con la experiencia de la segunda vuelta, por lo que relajaciones ninguna", agregó el entrenador del Villarreal.



De su equipo dijo que ve a los jugadores "convencidos de que deben competir igual con los de abajo de la tabla" y que son conscientes de que deben estar al cien por cien y no relajarse sea el rival que sea. "Ya hemos visto lo que nos pasó con rivales de ese perfil y hemos aprendido de ello", apuntó.



También comentó las molestias físicas que sufren Gerad Moreno y Manu Morlanes que le obligan a "prevenir un poco" y a esperar su evolución, mientras que Toko Ekambi tiene unos problemas en la rodilla que no le han dejado entrenar.



"Lo de Gerard lo veo mal. Se le han hecho unas pruebas y no termina de estar al cien por cien, por lo que no puede entrenar. Quedan 48 horas para el partido y forzar supondría poder perder a un jugador mucho más tiempo, por lo que vamos a ver si mañana puede hacer algo, pero de no ser así descansará", advirtió.



"Aunque no descarto a Gerard al cien por cien, en el caso de que sea baja tenemos jugadores arriba que pueden suplir esa ausencia y que me dan confianza y seguridad de cara a este partido. Carlos -Bacca- tiene toda mi confianza, es un jugador de máxima garantía", concluyó.