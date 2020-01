Javi Lemus: "Queremos innovar, pero no nos dejan"

Javier González Lemus, como director de la murga que defiende corona, inaugura esta serie de entrevistas a directores y letristas del Carnaval de Santa Cruz. El jefe de Zeta Zetas lamenta que las bases y la organización pongan límites a la imaginación y talento de los grupos, que buscan innovar año tras año y se encuentran "con pegas y más pegas". El año pasado anunció que tal vez fuera para Lemus el último al frente de la fila y sus declaraciones causaron un gran revuelo -dentro y fuera de su murga-, así que esta vez prefiere no contar nada respecto a sus intenciones de futuro. Según dice, el triunfo en el televisivo formato 'Got Talent' fue el definitivo espaldarazo que le animó a seguir.

¿Se sienten favoritos por ser los actuales defensores del cetro?



No, el que piense que es favorito muchas veces incluso acaba sin final. Está claro que nosotros llevamos cuatro años en la pomada y peleándonos con Mamelucos por los primeros premios, pero no por ello nos consideramos favoritos. Que ganases en 2019 no significa que vayas a ganar en 2020. Además, hasta hace dos meses muchos nos daban por muertos. ¿Favoritos? Para nada.

¿Por muertos? ¿Por qué?

Por los cambios que hubo en la murga y la baja de algunos componentes. También por la llegada de algunos nuevos, entre ellos el director musical. Es cierto que muchos llegaron a dudar y lo que llegaba a nuestros oídos es que ya no confiaban en que pudiésemos estar bien. Es verdad que hace unos meses nuestra situación era complicada pero hemos currado el doble que otros años para estar bien.

¿Qué ha significado para Zeta Zetas el fichaje de Richard Casanova?



Ahora mismo, es un diez. Ha sido el fichaje perfecto. Hemos llegado a un punto donde nos entendemos a la perfección. Nos conocemos, le estamos sacando partido a todo su talento y se ha acoplado ya a las características y al perfil del grupo. Es verdad que en la primera canción fue difícil ajustarnos. A lo mejor por eso es que uno de los temas va a sonar distinto a los otros tres.

¿Cómo se gestó su fichaje?



Cuando Pablito [Pablo Moreno] nos informó de que nos dejaba, tuvimos claro que debíamos buscar un fichaje de fuera. Y eso que teníamos gente en la murga que sabía montar y que, de hecho, montaba infantiles e incluso adultas. Pero necesitábamos a alguien que nos diese un plus y ese era Richard. También porque yo no iba a poder implicarme tantas horas por cuestiones laborales.

¿Cómo llevan que su responsable musical sea hermano del director de su gran rival por el Primero de Interpretación en los últimos años del concurso (Xerach Casanova, de Mamelucos)?

Nunca ha significado ningún problema. No pienso en las personas como 'hermano de', ni nada de eso.

¿Seguirán en la misma línea que en años anteriores?



En cuanto a repertorio, igual. Un poco mosqueados porque se te ocurren cosas que luego no puedes plasmar encima de la tarima. Por las medidas del escenario, por las bases... pero en todo caso nuestro estilo es reinventarnos una vez tras otra. Ahora bien, tal vez tengamos esta vez la sensación de que hemos llegado a un tope. No podemos innovar más... porque no nos dejan.

¿A quiénes ven como rivales?



Pues no lo sé. Todo el mundo se entera de mis canciones, pero yo no de las canciones de los demás. Así que no sabría qué decirte. Pero Bambones, Mamelucos y Diablos son las que más suenan en las quinielas previas. Y de Trabachones sé que vienen con ideas frescas, los Trapaseros están con ansias de pasar a la final y hacer buen papel, así como Triquikonas, que querrán hacer valer su progresión... Así que el concurso de murgas puede estar más abierto que nunca.

¿Entiendo que le ha molestado que muchos murgueros sepan ya qué va a cantar Zeta Zetas?

Claro que molesta. A todo director o letrista le escuece. Pero siempre hay cuatro o cinco indiscretos en todas las murgas que parece no importarles el bien colectivo. No entiendo cómo no se guarda el secreto, que es lo bonito. No es normal que la gente ya sepa qué vas a cantar. Y cómo incluso este año se ha dado la circunstancia de que hay murgas que cambian trozos de letras porque se enteran de que se les va a nombrar.

El año pasado me dijo que tal vez no seguiría al frente de la murga, que no lo tenía claro... y el revuelo que se armó fue tremendo. ¿Hubo un antes y un después para Zeta Zetas tras su triunfo televisivo a nivel nacional?



Que tuvo mucha repercusión esa entrevista te lo puedo asegurar, porque no paré de recibir mensajes. Esta vez prefiero no decir nada. Y sobre 'Got Talent', está claro que sí. Fue lo que me impulsó a continuar, el espaldarazo definitivo; fue lo que motivó que siguiera tirando del carro. Pero que hay un desgaste y que el cargo de director propicia un cansancio es natural. No es fácil estar aquí año tras año, pero lo hacemos con toda la ilusión y con el objetivo de gustar.