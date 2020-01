El Pele: "El flamenco es mi vida, por lo que amo, por lo que lloro y por lo que sufro"

Aún está por cerrarse la fecha y el lugar en el que se entregarán las 24 medallas de Oro al mérito en las Bellas Artes aprobadas por el Consejo de Ministros a personalidades del mundo cultural.

Y entre los reconocidos con estas medallas está una de las voces más singulares y reconocidas del flamento, el cordobés Manuel Moreno Maya, El Pele.

"El flamenco hay que buscarlo en la calle", cuenta el Pele a Radio Córdoba, que recuerda cómo para escuchar a María La Conejilla tenía que irse a Huelva y hacer autoestop. Mientras que ahora "con un botón", los jóvenes ya tienen a todos los grandes artistas. De todas formas, entre sus consejos está el ir "más allá" del conservatorio.

El Pele comenzó a cantar siendo muy pequeño y teniendo que sacar adelante a sus cinco hermanos. Recuerda aquella época "oscura". "El flamenco ha salido del cuarto para los señoritos afortunadamente, hoy estamos viviendo la época dorada del flamenco. Hoy estamos reconocidos en todo el mundo, y quisiera que nos viérais por un agujerillo para que viérais cómo fuera de España se ve al flamenco y se ve a Andalucía".

El cantaor ha defendido el papel de las peñas. "Las primeras figuras, aunque a mí no me gusta esa palabra, debemos apoyar a las peñas. También tienen derecho a que de vez en cuando pase un artista a los que ellos no pueden pagarle su caché. De aquí mi mensaje a los compañeros para que ayuden a las peñas".

Asegura que nunca va a dejar de estudiar. "El flamenco es mi vida, por lo que amo, por lo que lloro, por lo que sufro. Y cuando tengo una pena se lo digo al flamenco. Es la única manera en la que me expreso. Yo no soy Gala ni Alberti, soy un humilde cantaor que se ha ganado la vida con lo que sabe. Y a base de estudio creo que voy a dejar algo para la gente que viene detrás".

En cuanto al reconocimiento que recibirá de la mano del Ministerio de Cultura, lamenta que nadie del Ayuntamiento le haya llamado "no como El Pele sino como cordobés". Aunque asegura que no le preocupa porque "seguiré llevando mi arte por todo el mundo".

En cuanto a los jóvenes flamencos, reconoce que no ve "la calidad de hace 20 años". "Todo el mundo busca lo fácil, el flamenquito. El flamenquito no es el flamenco. A mí me gusta todo lo que rima y todo lo que encaje. Las fusiones son confusiones, pero estoy a favor de las que rimen y encajen porque el primero que empezó a hacerlo fui yo. Ahí están mis alegrías que suenan a sal, que suenan a Cádiz sin perder la pureza. Eso es lo que yo quiero decirle a la nueva generación. Que hagan nuevas creaciones pero sin perder la pureza".