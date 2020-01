Paula García se colgó el bronce autonómico

La atleta petrerí del Club Atletismo Camisetas Económicas Elda, Paula García Alba, tuvo un sensacional rendimiento en su primera participación en una prueba de combinadas donde pudo debutar de la mejor forma posible ya que subió al podio para colgarse el bronce Autonómico Sub 23.

Las cadetes estuvieron sobresalientes en La Nucía

Atletas en La Nucía / C. A. Elda

Mucho pundonor y coraje pusieron las cadetes en el Provincial de clubes de pista cubierta que tuvo lugar en La Nucía a las órdenes de José Ferris Montesinos. En su debut en una competición de clubes, las chicas de la escuela del Club Atletismo Camisetas Económicas Elda, cubrieron todas las pruebas como salto de altura, triple, longitud, pértiga, marcha, vallas, 60 ml, 300 ml, 600 ml, 1000 ml, 3000 ml, peso y relevo. El equipo estuvo formado por Gabriela Martínez Escribá, Beatriz Martínez Muñoz, Claudia Hernández, Lucia Reyes, Judith López, África Lara, Rebeca Mateo y Marta Martí.

Varios metales en Alcoy

En la ciudad de los puentes, se celebró el Campeonato Provincial individual y de clubes de campo a través, donde los atletas de la formación eldense obtuvieron muy buenos resultados.

Representación en Petrer / C. A. Elda

En Sub 8 pre benjamín, Víctor Alcaina fue 2º; en Sub 10 benjamín, Marta Abad fue 10ª y Sofía González 11ª y en masculina, Samuel Algarra fue 9º; en alevín Sub 12 estuvieron geniales Noelia González 5ª, Silvia Gallardo 6ª, Laura Hellín 13ª y Vera Guimaraes 19ª, Adrián Alcaina 13º. En Sub 16 estuvo Beatriz Martínez, en máster Fem. Paqui Tárraga rozó el podio siendo 4ª y en categoría máster, el equipo eldense fue bronce, formado por un gran Miguel Ángel Sanchez que fue campeón provincial, José González ''Pepe'' 3º, Juan Carlos Martinez y José Ferris, gracias a ellos pudieron subir al podio.

Medalla de chocolate en El Barxell de Petrer

En la pista de atletismo de El Barxell en Petrer, se disputó en Campeonato Provincial absoluto, donde el Camisetas Económicas Elda tuvo representación en el equipo masculino con un excelente comportamiento. A pesar de las muchas bajas, la escuadra eldense fue 4ª a tan solo 0,5 puntos del bronce. El equipo estuvo formado por Juan José Romero ''Flecha'', Rubén Cano, Jesús Alberto Rozalén, Víctor y Diego Cerulus, Miquel Piera, Joan Torres, Miguel Ángel Sánchez, Isaac Varó, Alain Loro y Cristian Fernández.

C. A. Elda

Estanis, campeón en el Cross Rotary de Elche

Unos 850 atletas, se dieron cita en el Cross del Rotary en Elche.

Sobre una distancia de 10 km, Estanislao Baidez Sánchez fue el vencedor en su categoría con un buen crono.

Ernesto y Carlos estuvieron en Valencia

Unos 10.000 atletas se dieron cita en los 10 km de Valencia, los de Elda realizaron una gran labor ya que Ernesto José Abad Martínez paró el crono en 37:04 min y fue 17º en su categoría, mientras que un gran Carlos Villaescusa Moreno paró el crono con un gran registro de 34:39 min.

Fin de semana

Otra semana más el calendario está cargado de pruebas para los atletas del Club Atletismo Camisetas Elda.

Campeonato Autonómico de Clubes Absoluto en Valencia.

La escuadra eldense se ha clasificado para la final A, donde estarán los ocho mejores equipos de la Comunidad Valenciana a nivel absoluto, el equipo eldense se ha clasificado al ser el vigente campeón autonómico de la final B, de la pasada edición.

Estará formado por Rubén Cano, Joan Torres, Miquel Piera, Víctor y Diego Cerulus, Sergio García, Santi Navarro, Cristian Fernández, Jesús Alberto Ramos, Jaime Navarro y Juan José Romero ''Flecha''.

Campeonato Provincial Sub 14 en Elche

Varias atletas de la escuela tomaran parte en el Campeonato Provincial de Clubes Infantil Sub 14, que tendrá lugar en la pista de atletismo “Manolo Jaén” en Elche.

Entre las integrantes se encuentran Paola Alarcón Sanchez, Paloma Cobo Chavarriaga, Carlota Andreu García, Julia Muñoz Fernández, Lola González García y Mar Allepúz Moreno

Campeonato Autonómico de Cross en Xàtiva

Hasta esta localidad valenciana se desplazará un grupo de representantes del Club Atletismo Camisetas Económicas Elda, para disputar el Campeonato Autonómico individual de campo a través. Entre ellos, Laura Hellín, Paqui Tárraga, Miguel Ángel Sánchez, José Ferris, Rubén Andrés Verdú.

Campeonato Provincial Alevín

Tendrá lugar en la pista de atletismo de El Barxell de Petrer, donde habrá una nutrida representación de atletas alevines en el Provincial individual. Entre ellos, Noelia Castaño, Adrián Alcaina, Katia García, Carlos García, Rubén Belmonte, Silvia Gallardo, Anhara Ortega, Gabriela Tortosa, Aitana Morales, Vera Guimaraes, Laura Hellín y Javier Pérez.

Media Marathon de Santa Pola

Estarán disputando los 21 km, Enrique Martínez y Estanislao Baidez.