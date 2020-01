Este domingo (17:00 horas) el Compos repite en su inexpugnable feudo. Abrirán los de Yago Iglesias la segunda vuelta de competición con cuatro puntos de margen sobre el Ourense CF, segundo clasificado. La intención de los blanquiazules es mantener la condición de imbatidos en el feudo compostelano y mantener el pleno de puntos ante el Alondras.

Una semana más, Yago Iglesias optará por no apurar la reaparición de los dos jugadores que tiene tocados, y esperar a que tanto Primo como Josiño estén plenamente recuperados de sus dolencias en rodilla y pubis respectivamente. Si no hay sorpresas de última hora, la convocatoria está hecha con los dieciséis disponibles. Tras la salida de Rodri Alonso, la dirección deportiva rastrea el mercado para encontrar un refuerzo, pero todavía no han podido cerrar ninguna contratación. Mientras, serán los de siempre los encargados de marcar y sumar puntos. Entre ellos, el pichichi blanquiazul Brais Abelenda, que recogió esta semana el premio al "Jugador 5 Estrellas" votado por la afición.

Estradense-Arzúa

Otro de los atractivos duelos del fin de semana enfrentará a dos recién ascendidos que están empatados en puntos y buenas sensaciones. Tanto el Estradense de Alberto Mariano, como el Arzúa de Alberto López, están en el buen camino para lograr la permanencia, y seguro brindarán un bonito espectáculo en la pelea por los puntos de esta primera jornada de la segunda vuelta.