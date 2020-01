A reponerse en Santander

Tras comenzar el año con un tropiezo ante el Sporting B en Santa Isabel (1-2), el Victoria intentará reponerse este domingo en su salida a Santander. Allí les aguardará el Rácing Féminas, aunque una jornada más con problemas de lesiones que impedirán contar con Carmen, Albita, Carlita ni tampoco con Chorén.

El equipo santiagués cayó al cuarto puesto con la derrota de la pasada jornada, y tiene ahora como objetivo conquistar de nuevo la tercer plaza. Una tarea que no le será fácil ante un rival que pelea por no caer a puestos de descenso. Pese a la diferencia de puntos, 26 de las compostelanas por los 12 de las cántabras, el partido no resultará sencillo, tanto por el rival como por el terreno de juego, pues es de reducidas dimensiones y su césped artificial está muy quemado.

El técnico del Victoria, Chivi García, adivierte primero de las dificultades que encontrarán en el rival; "O Racing é un equipo moi xoven pero con xogadoras de gran talento. Será un partido moi difícil. Veremos a resposta das nosas xogadoras tras a derrota do pasado domingo, pois ademais esta semana, por mor do temporal, non puidemos adestrar como nos gustaría".

El técnico santiagués destadó algunas de las dificultades que cree encontrarán en el partido del domingo: "O campo ten unhas dimensións moi pequenas e cun céspede artificial desgastado. Pero se queremos estar nos postos de arriba hai que sobrepoñerse a todo iso e traer os tres puntos".