Sant Antoni aplaude a medias el decreto contra el 'turismo de borrachera'

Una de cal otra de arena. Así es como valora el alcalde de Sant Antoni el decreto del Govern para regular el turismo de excesos y que tiene uno de sus ámbitos de actuación en la zona del West End.

Marcos Serra dice que al Consistorio tampoco le gustan las bodegas que venden alcohol a todas horas, porque perjudican la imagen del municipio. Por eso ve bien que tengan que cerrar a las nueve y media de la noche. También rechaza el 'boca a boca' o algunas promociones alentando al consumo de alcohol en locales de ocio.

Lo que no gusta tanto en Sant Antoni es que se coloque su nombre a este decreto, cuando su problemática se limita a "cuatro calles del West". Nada que ver, dice Serra, con el todo incluido en los hoteles, porque no hay ninguno afectado en el municipio." No somos Magaluf, ni la Playa de Palma, eso es lo que menos nos gusta de esto decreto, que nos pongan en el mismo saco que Mallorca". Y es que, según Serra, estamos trabajando en muchos frentes para cambiar el modelo turístico".

Resalta que también se está actuando contra los que incumplen las ordenanzas municipales y que se ha materializado con el cierre cautelar de cinco locales en el West.

Con esta norma, algunos supermercados del West End también tendrán que cerrar sus puertas a las nueve y media de la noche, porque no se puede vender alcohol en los comercios después de esa hora.