Una semana más, las bajas vuelven a lastrar mucho al equipo durante la semana, quizás este vez peor no sólo por la cantidad de jugadores que por una u otra razón no han entrenado estos días, sino porque en algunos casos son gente indiscutible en el equipo titular.

La victoria ante el Antoniano sirvió para serenar mucho los ánimos, pero ahora las ausencias para un partido tan importante como el del domingo coloca de nuevo al equipo en una realidad nada tranquilizadora. Uribe, que apenas ha podido repetir un once desde su llegada a Chapín, sigue pendiente de la evolución de varios de sus futbolistas y durante la semana ha tenido que echar mano del filial y del juvenil para completar los entrenamientos.

En ese sentido lamenta el técnico asturiano que “llevemos un mes padeciendo esta situación, pero saldremos a competir, con un buen equipo y a intentar quedarnos con los tres puntos. Chico y Casares presentan molestias musculares, son jugadores de una cierta edad y hay que tener precaución. El domingo Javi ya terminó el partido tocado y parece que va a tener que parar. Chico tiene molestias desde que llegó, no son roturas fibrilares, y lo que me preocupa es que no los puedo utilizar”.

A las bajas por sanción y lesión se han unido esta semana las de Adri Rodríguez y Amin por enfermedad. Ambos no han podido ejercitarse por un proceso gripal y su participación en el encuentro será una incógnita hasta última hora; “No tenemos otro pivote y vamos a intentar disponer de él. Amin ayer empezó a hacer carrera en el gimnasio y veremos cómo llegan al partido”.

De lo que no tiene duda Uribe es a la hora de darle una enorme trascendencia al partido del domingo en Chapín ante el Rota, “porque si ganamos nos dispara, es un encuentro de nueve puntos porque la semana que viene ganamos sin jugar y luego volvemos a jugar en casa. Es un partido clave para meterse arriba, pero la pena es no tener a todo el equipo. Aun así vamos a competirlo a muerte”.

Chico o Casares. Son muchas horas trabajando ahí y el equipo nota muchísimo cuando entrena en Chapín a cuando no puede hacerlo”.