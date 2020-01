Towanda Rebels: "Hemos estado condenadas al silencio, pero se ha acabado"

Teresa Lozano -periosdista y Zua Méndez –actriz- forman Towanda Rebels, un proyecto de comunicación feminista. Ambas han venido a Lugo para iniciar una nueva edición de los Faladoiros Feministas, promovidos por la Diputación y la Asociación Maruxa Mallo.

Towanda Rebels son las creadoras del vídeo #HolaPutero, en el que cargan contra los consumidores de la prostitución y se preguntan no ya si las mujeres tienen derecho a ser putas si no si los hombres tienen derecho a comprarlas. Hablar sin tapujos en este y otros vídeos les ha devuelto todo tipo de comentarios machistas y misóginos en las redes. Ambas son autoras también de un libro #HolaGuerrera, destinado a sacar la guerrera que toda mujer lleva dentro, en una confrontación que no ha de ser contra los hombres. dicen, sino con ellos como aliados en pro de una sociedad más justa.

Con Teresa y Zua hablamos de machismos y feminismos en Hoy por Hoy