A ollada albivermella de Rafa Porto

Rafa Porto considera que o encontro ante o Albacete Balonpié é "fundamental se queremos meter na loita por escapar dos postos de descenso a máis rivais". O equipo albaceteño atópase a 6 puntos do equipo local, polo que de vencer este sábado no Anxo Carro o equipo albivermello recibiría unha urxente bocanada de aire fresco.

Para Porto, o Albacete é un rival "perigoso con xogadores de moitísima valía e con moi bo gardamallas". Pero subliña que a situación dos visitantes é tamén moi delicada, polo que hai que aporbeitar "o tiro de pedra que están".

Crúzanse dous dos tres equipos que menos rematan da Liga Smart Bank, pero non cre que sexa un partido "aburrido". "Ambos equipos teñen bos xogadores ofensivos, o problema é que non se xeran ocasións. O ruxe-ruxe de que Barreriro fallou unha ante o Rayo non o entendo. Caro a única vez que se chegou! Se mete unha de unha, falaríamos de Messi".

Escoita a análise completa de Rafa Porto aquí!