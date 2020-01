Amor, sandalias, parapentes y otras cosas que puedes aprender a hacer en Internet

Si lo buscas, está en Internet. El extenso y curioso mundo virtual alberga una variopinta realidad pensada y creada para las mentes más inquietas y curiosas. Desde lo más casto y puro hasta lo más horrendo y cruel. El filtro lo pones tú. Estudiar al completo este mundo paralelo es inviable, por eso te lo ponemos fácil. Nos adentramos en la red por ti en busca de vídeos útiles, o no.

En plena era de la información, los mortales queremos saberlo todo. Y es que el saber no ocupa lugar. No obsatnte, adecuándonos al contexto digital en el que estamos inmersos, hemos sobrevalorado preguntarle a un familiar, un amigo o hasta a tu propia madre cómo se ha algo. Ahora recurrimos a los tutoriales. Esos vídeos tan útiles que se ordenen en Youtube y que describen a la perfección qué hacer ante diversas situaciones. ¿Crees que no?, vaya que si. Todo lo que quieras. Te proponemos que pienses en tres cosas absurdas y busques su correspondiente tutorial en Youtube. Nosotros te propones una: "Cómo hacer nuestras propias sandalias y/o zapatillas en casa".

Con la satisfacción de haber encontrado la primera respuesta a nuestra incesante curiosidad, te planteamos una segunda pregunta "Qué puedo hacer con un disco de vinilo" internet sigue siendo la respuesta, y debes descubrirla de una forma autodidácta.

Ya satisfechos con el feedback obtenido a través de nuestros profesores virtuales, tiramos la casa por la ventana y buscamos "Cómo crear nuestro propio parapente casero". Algo que puede salir muy mal, por supuesto, pero no es un impedimento en internet.

Como no fue impedimento ninguno el trolear a todo un equipo de producción del programa de Cuatro "First Dates" para Jero y Adriana, una pareja de casados que fingió estár solteros para poder viajar gratis en el crucero de "First Dates Crucero".

¡Todo esto y mucho más pulsando play amigos!