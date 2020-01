Confusión en las interpretaciones que hace Ciudadanos y Vox del pin parental en el acuerdo de presupuestos

Ciudadanos y Vox no coinciden en interpretar qué han firmado en el acuerdo de presupuestos alcanzado anoche con respecto al punto más polémico, el 'pin parental', pues si los ultraconservadores aseguran que el pin parental se tramitará en forma de tres decretos, para Primaria, Secundaria y Bachiller, uno de los cuales ya está en marcha, esto es algo que ha negado Ciudadanos en rueda de prensa. Así se pronunciaba anoche en rueda de prensa la diputada Mabel Campuzano.

Vox también asegura que se ha introducido una instancia con los requisitos a cumplimentar por los padres en cuanto a las actividades extraescolares, y que el silencio de la familia se entenderá como una respuesta negativa. También es algo que niegan los 'naranjas'. De hecho, abiertamente Ciudadanos ha reconocido su disconformidad con este punto, que aparece como punto número uno de ese acuerdo de presupuestos. Es más, el portavoz de Cs, Juan José Molina, ha asegurado que esta norma que se aplica desde agosto en la Región podría ser "ilegal", y ha recomendado a Educación a que paralice su aplicación hasta que se resuelva el recursos que va a interponer el Gobierno de España.

Ciudadanos se arroga haber actuado como "bisagra y muro de contención" de las políticas que Vox pretende imponer en la Comunidad, y niega que los ultraconservadores estén marcando la agenda del gobierno. La portavoz Ana Martínez Vidal ha asegurado que, aunque no estén de acuerdo en todos los puntos con sus socios de gobierno -el PP- son conscientes que son minoría y que no pueden imponer su voluntad, y reconoce que en cuestiones puntuales -como en el caso del pin parental- se desmarcarán del PP. "Eso no significa que haya ruptura", ha dicho, porque "por encima de lo puntual está lo importante", en referencia a lo importantes que son los presupuestos que saldrán adelante.

Martínez Vidal también ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez se interese por primera vez por la Región a raíz del pin parental.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal ha insistido en que su partido en la Región de Murcia no ha avalado ninguna autorización especial de los padres para recibir una determinada enseñanza curricular.

E incide en un punto importante: en esta Región hay en vigor una ley LGTBI, que ya incluye fomación en diversidad y lucha contra homofobia. "Parece claro entonces que no será necesario ningún tipo de autorización paterna para asistir a esos contenidos curriculares".

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa, ha equiparado el "pin parental" con la autorización que ya dan los padres para que sus hijos cursen o no religión, e incide en que será necesario para actividades de carácter afectivo-sexual, diversidad sexual y modelos de familia, como "un instrumento para dar a los padres libertad de elegir".