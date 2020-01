Sergio Aracil asume el reto con valentía: "Somos el UCAM Murcia CF y no le tenemos miedo a nadie"

Tras la destitución de Miguel Rivera como entrenador del UCAM Murcia CF, la decisión de la dirección deportiva ha sido que Sergio Aracil, técnico del equipo B universitario, tome las riendas este fin de semana ante la Balompédica Linense.

El técnico alicantino ha asumido su nuevo papel poniéndose al frente de los micrófonos de los medios de comunicación y ha destacado que esto supone un gran reto para él: "Estoy muy agradecido al club por esta oportunidad, aunque no se de en una situación fácil. No es un marrón, el domingo haremos un gran partido. El cuerpo técnico y yo dormimos poco y trabajamos mucho porque estamos preparando sesiones y aspectos a mejorar, rival, etc.", ha dicho.

Justo cuando Reverte y la comitiva universitaria despidieron a Rivera, Aracil recibió la ansiada llamada: "Me enteré ayer de la decisión, soy un entrenador de club y han considerado que al menos esta semana debo estar dirigiendo al equipo. Estoy encantado, la idea es estar hasta el domingo", ha afirmado.

Una de las grandes características de Sergio Aracil es que es mur cercano con el vestuario: "Me gusta dialogar con los capitanes y que me transmitan sensaciones de la temporada. Son los que están aquí desde el comienzo, me gusta dialogar con ellos con el fin de buscar soluciones. Sobre el rival, el nuevo entrenador ha hecho que ganen los últimos tres partidos y el míster está metiendo sus matices. Alternan sistemas y estamos preparados, somos el UCAM y no le tenemos miedo a nada", ha apostillado.