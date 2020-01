Carballo estrea 23 novas rutas de autobús e ninguén informa aos veciños

Como capital da bisbarra de Bergantiños, Carballo precisa ter un servizo de autobus que cumpla coa demanda existente para chegar ata os concellos limitrofes, algúns cunha actividade laboral, económica ou social ben importante como pode ser o caso de Cerceda, Arteixo ou Laracha.

Por iso mesmo, as novas rutas de bus parecen ser un acerto total da Xunta de Galicia xunto a UTE que forman as empresas encargadas do transporte na zona. Pero cando se fai unha revolución como a que veñen de facer non está de máis dar información, polo menos notificar ao concello para que dende ahí llo comuniquen aos veciños e veciñas.

Por iso, hoxe quixemos centrar o A Fondo nunha entrevista con Juan Seoane, concelleiro de mobilidade de Carballo, para falar do que sabía o goberno municipal sobre o proxecto e que nos explique as principais novidades. Quedamos de predra, cando nos desvelou que se enteraron das novas rutas "grazas a chamada dun veciño".