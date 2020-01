La conflictiva relación de Palencia con los juego de azar

Palencia en general, y el popular barrio del Cristo en particular, parece que no tienen suerte con los juegos de azar, incluso cuando tocan. Esto que parece una paradoja, tiene su explicación. El último caso que ha desembocado en los tribunales, el de una mujer que reclama la mitad del millón de euros que tocó en esa zona en el sorteo del Euromillones, nos recuerda que ese barrio ya vivió un conflicto que fue noticia nacional con el Sorteo de Navidad. Pero además, también en la capital, aunque no en el Cristo, dos compañeros de trabajo acabaron en los juzgados por un premio especial de Lotería, asunto que también llegó a la información nacional. Visto así, cabría decir que Palencia tiene mala suerte hasta cuando toca.

Veremos en qué acaba la denuncia de la mujer que dice que jugaba a medias con el agraciado que obtuvo un millón de euros en un sorteo del Euromillones. De momento, validarse el boleto en el barrio del Cristo, a todos nos ha venido a la memoria el conocido como timo del Gordo. Jacinto Sánchez hizo añicos los sueños de decenas de vecinos que, por un instante, se creyeron millonarios.Hace 33 años el bar de los jubilados del Cristo repartió papeletas por 115.000 pesetas del número 3.772, que resultó agraciado con el Gordo de Navidad. Jacinto Sánchez, que fue juzgado y encarcelado, sólo había comprado décimos por importe de 25.000 pesetas.Para que nos entendamos, había repartido muchas más papeletas que la lotería comprada realmente.

En la mañana del 22 de diciembre de 1886, pasadas las diez, salía el Gordo. La alegría estalló en el barrio del Cristo. Se había vendido en el bar del hogar del jubilado, en el centro sociocultural. Entre los agraciados, varias familias gitanas en un barrio muy humilde. El champán corría a raudales e incluso las compras y los regalos. A las casas llegaron los últimos electrodomésticos y otros enseres, por no hablar de la compra de vehículos.

Paralelamente, alguien vivía su infierno particular. Jacinto Sánchez Zambrana, de 30 años, camarero y padre de tres hijos, veía horrorizado la que se le venía encima. Arrastrado por sus problemas económicos, vendió mucha más lotería de la disponible. Era un timo en toda regla.

Lo demás, es historia. Los agraciados, que pasaron a convertirse en desgraciados, tenían que haber cobrado por cada participación de 500 pesetas, cinco millones. Se tuvieron que conformar con 1,2 millones que llegaron con más de un año de tardanza. Antes de eso, intuyendo la que se le venía encima, Jacinto se entregó el día de Nochebuena e ingresó en la cárcel. La Policía le tuvo que escoltar cuando fue a declarar ante el juez porque los vecinos le querían linchar. Al final, fue condenado a uno año y seis meses de cárcel por estafar 900 millones de pesetas.

Y siendo éste muy conocido, no es el único caso de conflicto por un premio gordo en Palencia. Dos compañeros de trabajo, trabajaban en la banca, en la extinta Caja Salamanca, acabaron en el juzgado por un décimo de lotería con premio especial incluido que estaba dotado por una importante cantidad de dinero. Javier y Clemente se vieron las caras en la Audiencia. El primero, tras tocar el premio, mantuvo que lo jugaba solo. El segundo defendía lo contrario, decía que históricamente jugaban a medias. El testimonio de Casimiro del bar la Solera, entre otros indicios, fue determinante para que el juez concluyera que ambos jugaban a medias y que tocaba repartir. Aunque quien reclamaba no tenía el décimo, y entonces no existían ni los móviles para hacer foto, el juez dio la razón a Javier, el reclamante de la mitad del premio, en detrimento de Clemente que decía que lo jugaba él solo. El próximo capítulo, el de la última reclamación en el Cristo, está a la espera de desenlace.