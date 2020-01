Imanol no se fía de un reforzado Betis

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido este mediodía en Zubieta para analizar la visita al Benito Villamarín contra el Betis. Confirma la recuperación de Ødegaard y da la buena noticia de que Aritz Elustondo ha entrado a entrenar con el resto de sus compañeros.

-Recuperados Aritz y Ødegaard. “Aritz es la mejor noticia que podíamos tener porque lleva mucho tiempo lesionado, pero es pronto porque es el primer entrenamiento con el grupo. Necesitará su tiempo porque es una ausencia prolongada. Ødegaard ha entrenado bien, fuimos precavidos en copa, ha entrenado bien y está listo para jugar”.

-Sin urgencias. “Da igual, afrontamos todos los partidos para ganar. Iniciamos la segunda vuelta y hemos terminado la primera vuelta con 31 puntos y para llegar hasta ahí ha habido de todo. De lo que se trata es de ser regular y competitivo. 31 no son malos en la primera vuelta, vamos a ver si en la segunda vuelta podemos repetir o mejorar. De inició jugamos contra una plantilla de un alto nivel y que al final estará peleando con nosotros por los puestos de arriba”.

-Betis mejorado. “Está jugando muy bien, por juego está haciendo mérito para ganar más partidos. Por allí han pasado equipos de arriba y han sufrido, siendo dominadores y generar ocasiones, eso quiere decir que enfrente es un gran equipo y que tendremos que hacerlo muy bien para ganar”.

-Betis versátil. “Tienen tantos registros, con jugadores tan diferentes y tan buenos que estamos abiertos a cualquier posibilidad. Últimamente se mantienen en en el 4-3-3 y veremos si la mantienen porque les está funcionando bien”.

-Fisicamente preparados. “De momento, en estadísticas a nivel condicional estamos arriba en la clasificación y eso habla muy bien de cómo están los jugadores. Es una locura, con jugadores con muchos minutos y muchos partidos. Tres partidos en siete días exige mucho y veremos como los afrontamos. Pero tenemos plantel bueno y con garantías”.

-Moyá puede jugar en liga. “No lo dudéis. Miguel lo sabe, todos están preparados y a todos los considero como para jugar. Igual a alguien le sorprendió que jugara al principio Moyá y que luego entrara Remiro durante la temporada. Si jugó Alex es porque es a quien veía mejor preparado. Tengo que tomar decisiones, cuento con todos y todos están bien para jugar”.

-Sin sorpresas en el mercado de invierno. “Te diría que no. A todos los he dicho que ojalá todos estemos aquí al final de temporada, pero yo entiendo que habrá alguno que no esté contento porque no juega mucho. Yo no tengo dudas, sabiendo que algunos no tienen minutos y no saben si los van a tener”.

-Sube la exigencia en Copa contra el Espanyol. “El objetivo es el mismo, es ganar el siguiente partido. Ahora tenemos estos tres y ojalá tengamos otros tres, sería una buena noticia. Con esa idea vamos, porque los jugadores me demandan jugar, están muy bien preparados. Pero lo primero es el partido contra el Betis”.