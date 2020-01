La Audiencia admite el recurso de Aquona por las tasas de Los Ángeles de San Rafael

La Audiencia Provincial de Segovia ha revocado la sentencia de primera instancia emitida en marzo de 2019, que eximía a un usuario de la comunidad de copropietarios de Los Ángeles de San Rafael de pagar la tarifa de agua que Aquona le exigía, obligándole únicamente a pagar sólo la tasa de agua publicada en las ordenanzas municipales del Ayuntamiento de El Espinar.

El demandado alegaba que únicamente tenía la obligación legal de abonar la tasa de agua publicada por el Ayuntamiento de El Espinar, indicando que éste había recepcionado el servicio de agua de manos de Aquona y por tanto asumía la gestión directa del mismo. No obstante, el Ayuntamiento y la Comunidad de Propietarios firmaron un acuerdo transaccional fruto del cuál el consistorio reconocía imposibilidad temporal de hacer frente a la gestión del servicio de agua en Los Ángeles de San Rafael, otorgando la gestión del mismo a la empresa que hasta ahora venía realizando dicho servicio, Aquona, y no haciendo efectiva la recepción del servicio por parte del municipio.

Ese es precisamente el fundamento principal de la sentencia que indica que, mientras el Ayuntamiento no preste de facto el servicio de agua, el régimen de precios públicos durante el periodo en el que se extienda la transacción, no será de aplicación. En otras palabras, la Audiencia provincial de Segovia obliga a pagar íntegramente el precio privado establecido en la Urbanización y que aplica Aquona en la prestación del servicio y no la tasa fijada en la ordenanza municipal.

Así mismo, el juzgado obliga el usuario a pagar el importe íntegro de la cuantía reclamada por Aquona además de intereses y las costas del proceso en primera instancia. Esta sentencia abre la puerta a la resolución en favor de Aquona de los procesos que la empresa mantiene abiertos con la comunidad de Copropietarios de Los Ángeles de San Rafael por el pago de las tarifas del agua.