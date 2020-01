El trabajo en la cueva jiennense 'Secreta del Sagreo' entre los 5 mejores del mundo

El Grupo de Espeleología de Villacarrillo -GEV- ha sido finalista en una convocatoria de caracter internacional sobre conservación y protección de cavidades denominado "France HABE 2019 Prize" organizado por el Department of Karst and the Cave Protection of the International Union of Speleology (UIS).

El objetivo de estos premios es promover la protección de los karst y cuevas para las generaciones venideras. Su nombre deriva del Dr. France Habe de Eslovenia, que entre otros muchos logros fue el presidente del Departamento de Protección de Cavidades de la Unión Internacional de Espeleología.

Han sido un total de 5 proyectos los finalistas procedentes del Caribe, Italia, España y Estados Unidos. El ganador ha sido el italiano Guglielmo Ronaghi con su proyecto "Light in the dark" en Remeron Cave. Entre los finalistas estan los espeleólogos de Villacarrillo con el trabajo sobre la Cueva Secreta del Sagreo, que se encuentra en el municipio de La Iruela.

Al respecto, el presidente del GEV, Toni Pérez, ha dicho que "es toda una sorpresa, porque estar entre los 5 mejores proyectos del Mundo en cuanto a proyección y conservación de cavidades, nos da un gran empujón para seguir en el mismo camino que hasta ahora. Desde aquí damos la enhorabuena a nuestro compañero italiano".

El GEV ha logrado que esta cavidad jiennense sea la única en España con la figura de Reserva Entomológica, han realizado multitud de trabajos de investigación y conservación en su interior, de limpieza, retirada de basura, protección de murciélagos, cierre perimetral de la entrada de la cavidad e incluso la edición de un libro monográfico de la cavidad con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de La Iruela. Toni Pérez, director de todos estos proyectos afirma "Gracias a la colaboración de los Agentes de Medio Ambiente, a la Consejería de Medio Ambiente (actual Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible) de la Junta de Andalucía, Parque Natural y Reserva de la Biosfera de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y a los técnicos del propio parque, tenemos una de las cavidades con mayor conservación de su ecosistema subterráneo de España".

Recientemente, este colectivo jiennense ha tenido también otra noticia importante, y es que se le ha concedido el Premio Jaulín Nacional 2019 en Defensa de la Naturaleza por este inagotable trabajo de conservación, protección y divulgación del medio subterráneo. El próximo sábado 25 de Enero viajan hasta Jaulín (Zaragoza) a recoger esta distinción.

El colectivo está haciendo una gran labor "con escasos recursos colaborando en multitud de trabajos y proyectos", como es el caso del "Proyecto Libera , unidos contra la Basuraleza" de ECOEMBES y SEO-BIRDLIFE, la proyección de la Cueva de las Yeseras en Murcia con la Fundación ANSE, la colaboración con las administraciones andaluzas para la conservación de varias cavidades de la Comunidad Autónoma o la limpieza de otras cuevas y simas del territorio jiennense. A todo esto hay que añadirle que este año pasado también fueron propuestos para el Premio Andalucía de Medio Ambiente 2019, aunque no pudo llegar este reconocimiento.

Otro objetivo fundamental del club es la formación de los niños y las niñas de la Escuela de Espeleología que tutorean, donde intentan inculcar valores de conservación y protección del medio ambiente en general, y del medio subterráneo en particular.

El Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.) sigue siendo un referente nacional e internacional de investigación, conservación y divulgación subterránea y así se demuestra con la multitud de reconocimientos y propuestas que están recibiendo.