Y ahora, Cugat: más médicos que delanteros

Dejemos al margen -que es mucho dejar- dos asuntos llamativos sobre los que habrá que detenerse en siguientes capítulos. Por un lado, que una agencia de intermediación sea la que anuncie la noticia de la recuperación de un futbolista. Por otro, esto mucho más grave, que dicho jugador esté para entrenar seis días después de que el club comunique oficialmente una "lesión ósea", de la que estará "pendiente de evolución en las próximas semanas". Es mucho dejar al margen, hay que reconocerlo.

Pero, por el momento, centrémonos en el departamento médico del Valencia CF, una SAD con una cifra de negocio superior a 183 millones de euros. Un equipo grande de Europa, clasificado para octavos de final de la Champions y defensor del título de campeón de la Copa del Rey 2019. Hechas las presentaciones, sería muy higiénico para la sociedad de la actúa como secretario que el presidente, Anil Murthy, se preocupara por saber qué sucede en el vestuario de la primera plantilla.

Porque, nadie puede negarlo y mucho menos desmentirlo, los jugadores del Valencia evidencian un problema de confianza con respecto al cuerpo médico del club. Nadie, tampoco quien suscribe, entra a valorar la capacidad de alguno de los profesionales en cuestión. Su formación y trayectoria laboral habla por sí sola, pero es evidente que algo no funciona bien esta temporada en la Ciudad Deportiva de Paterna.

No es normal (ni económico) que, cuando todavía no hemos llegado ni a febrero, seis doctores hayan visitado a diferentes jugadores de la primera plantilla. El último, Ramón Cugat que ayer -como desveló la Cadena SER- evaluó el estado físico de Ezequiel Garay, Rodrigo Moreno y Ferran Torres en Barcelona. Una cosa es derivar a especialistas externos dolencias muy puntuales y otra muy diferente basar el diagnóstico de un porcentaje altísimo de las lesiones en médicos que no están en la casa. Eso, como tantas otras situaciones que se producen desde que Meriton llegó a nuestras vidas, aquí no ha pasado jamás. Y ya son cien años.