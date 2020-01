Las lesiones marcan la visita del Valencia a Mallorca

El Valencia visita Son Moix el domingo a las 12:00 m. en la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga. El conjunto de Celades quiere olvidar el fracaso en la Supercopa de España y volver a la senda del triunfo en el campeonato doméstico donde ha logrado once de los últimos quince puntos en juego.

El técnico valencianista dará a conocer mañana la lista de convocados y hasta última hora no sabremos si estarán Ferran y Garay que son seria duda. El central argentino lleva tres días sin entrenar y su participación en el encuentro está casi imposible. Por su parte, el extremo de Foios, ha calentado y ha participado en los rondos con el resto de sus compañeros pero se ha retirado poco después a ejercitarse en solitario. Los que seguro no estarán serán Piccini, Guedes, Rodrigo y Manu Vallejo. La gran novedad en la convocatoria podría ser Kang In Lee que ya se ha recuperado de su lesión.

En cuanto al once inicial que podría plantear Celades, hay pocas dudas debido a las bajas. La primera está en la portería: Jaume o Cillessen. El entrenador catalán debe decidir si le da continuidad al cancerbero valenciano o por lo contrario, le vuelve a dar la alternativa al guardameta holandés. Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby y Gayà formarán la defensa. Coquelin o Kondogbia junto a Parejo en la sala de máquinas del equipo. Carlos Soler volverá a la banda derecha, Cheryshev ocupará el extremo zurdo si finalmente no entra en la lista Ferran y, arriba Gameiro y Maxi Gómez. Rubén Sobrino podría tener su oportunidad.

Por su parte el Mallorca llega al encuentro en posiciones de descenso con 15 puntos y con una mala racha en la Liga donde lleva seis partidos sin ganar y sólo ha logrado cinco de los últimos treinta puntos en juego.

El entrenador valenciano, Vicente Moreno, cumple su tercera temporada al frente del conjunto balear. Se hizo cargo del equipo en 2017 y en dos temporadas lo ha devuelto a la élite. Conoce muy el Valencia y se deshace en elogios hacia el club de Mestalla: “No hay que comparar al Valencia de Marcelino con el actual, Celades y su cuerpo técnico están muy preparados y están sacando rendimiento al equipo, estoy contento de que les vaya bien".

La gran novedad en la convocatoria del Mallorca podría ser Pozo, el último y único fichaje en este mercado de invierno.

La última ocasión en la que se enfrentaron ambos equipos en Son Moix fue en septiembre de 2012 y el resultado fue favorable para el conjunto local (2-0). El colegiado del encuentro será el andaluz Melero López. Se espera lluvia y frio a la hora del partido en Palma.