Valencia Basket gana en Rusia y se mete en el TOP 8

Un sólido Valencia Basket, tras ganar el martes en la cancha del Khimki Moscow Region, venció este viernes en la pista del Zenit St. Petersburgo (81-86) con una notable defensa y una anotación muy coral y se coló por primera vez en la zona de playoff de la Euroliga.

El mal porcentaje de tiro exterior del Zenit facilitó que el Valencia, al que le costó entrar, se hiciera con el mando del choque al principio, pero los locales reaccionaron rápido, forzaron las penetraciones y le dieron la vuelta al marcador.

Los visitantes no perdieron el sitio y con la rotación, especialmente con la entrada de Marinkovic, volvieron a coger impulso con un par de triples. Contestaron Albicy y Will Tomas en la otra canasta pero no fue suficiente para compensar los puntos y la agresividad del exterior serbio (25-32, m.14).

Pero el Valencia no tuvo esa dureza por dentro y Iverson se unió a Thomas para castigarle. También la presión del equipo de Joan Plaza afectó a su rival y volvió a poner por delante a los locales.

Volvió a buscar Ponsarnau soluciones en el banquillo y las encontró en la fuerza de Ndour, que le permitió correr, y en el talento de Loyd y San Emeterio. Sus triples, pese a ser contestados por Albicy, permitieron al equipo español llegar al descanso con una pequeña renta (42-46, m.20).

Abalde conectó al Valencia en el arranque del tercer cuarto en el que el Zenit volvió a empeñarse sin éxito en anotar de tres. Sí que lo hizo algo mejor su rival y un triple de Doornekamp llevó la renta visitante al +8, la máxima que había tenido.

Se acordó el Zenit que podía meterle balones a Will Thomas y el ex del Valencia generó opciones para su equipo pero Plaza le llevó al banquillo y facilitó a los visitantes entrar en el último parcial con una prometedora renta culminada con un 2+1 de un inspirado Motum (51-63, m.30).

Un triple con adicional de Marinkovic golpeó la ya resquebrajada moral local pero Albicy no dejó que su equipo se cayera. Aunque el serbio y Van Rossom siguieron anotando, entre Voronov y Trushkin consiguieron no sólo evitar que se rompiera el choque sino llegar al final con sus opciones casi intactas (71-74, m.35).

Voronov empató con un triple pero Ndour y Doornekamp dieron aire al Valencia y Ponsarnau acertó juntando a Van Rossom y a Vives en la pista para recuperar el control del choque.

Un nuevo triple de Doornakamp, que acaba de forzar una falta en ataque, puso contra las cuerdas al Zenit. Hollies apretó el marcador pero Van Rossom sumó dos tiros libres y finiquitó la décima victoria valenciana.

Ficha técnica:

81 - Zenit St. Petersburg (16+26+9+30): Renfroe (5), Hollies (3), Ponitka (5), Zubkov (13) Ayón (4) -cinco titular- Iverson (8), Albicy (18), Thomas (4), Trushkin (9), Voronov (10) y Abromaitis (2).

86 - Valencia Basket (20+26+17+23): Vives (4), Loyd (9), San Emeterio (7), Doornekamp (11), Ndour (11) -cinco titular- Marinkovic (14), Abalde (9), Labeyrie (-), Van Rossom (9) y Motum (12).

Árbitros: Paternico (ITA), Difallah (FRA) y Gkontas (GRE). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la vigésima jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Sibur Arena de San Petersburgo (Rusia) ante 4.733 espectadores.