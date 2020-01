La anécdota neoyorquina de un amigo del alcalde de Vigo

Vigo tenía una Navidad o un Nadal light. Eso hasta que el alcalde de Vigo decidió apostar por millones de leds y lanzar aquel reto al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio sobre la dura competencia que le iba a salir al otro lado del Atlántico. Y así fue. El primer año de calentamiento; el año pasado sirvió de consolidación para adelantar a Málaga y Madrid. También para que el líder destacado del pelotón (NY) tuviese que ver hacia atrás mientras pedaleaba porque se acercaba peligrosamente con ganas de demarrar un ciclista llamado Vigo, "with the lights and the music". Y este año con la Estrella de la Muerte, los 10 millones de led, la noria, el Árbol que hace dupla con el sireno como Schwarzenegger con Danny De Vito, los trenes y buses turísticos, el belén y demás, ya puede presumir de aguantarle la mirada a NY mientras suena el Eyes of Tiger.

No es casual el reportaje que el New York Times dedico a Vigo y a su Navidad (As a Spanish City Lights Up for Christmas, So Does a Debate). Obviamente tenían el miedo en el cuerpo porque su población empieza a fijarse en Vigo. Y eso nos contó el alcalde Abel Caballero en Hoy por Hoy Vigo. Nos desveló una conversación de whatsapp con un amigo de Vigo que, cenando en Nueva York, tuvo una conversación con un camarero que, al preguntarle de dónde venía, no le sacó el tema del Celta, no. Le preguntó por las luces de Navidad. Ya están aquí!!!