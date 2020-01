Todos bendecidos por San Antón

Perros, gatos, tortugas, gallinas o, incluso, burros. Todos hoy eran bienvenidos y, sobre todo, bendecidos en la iglesia de San Pablo de Zaragoza que, como cada año, ha sacado a San Antón, patrón de los animales, en procesión por las calles de Zaragoza.

Hasta allí se han acercado decenas de amantes de los animales que no han querido perder la oportunidad de bendecir a sus mascotas. Para ello, el parroco de la iglesia se ha subido sobre un escenario y ha lanzado el agua bendita sobre los animales allí presentes.

La mayoría eran perros. Desde Pipo, que en su segundo año volvía a estar emocionado por reunirse con todos sus amigos perrunos; hasta Dama, Xisco, Cuca y Tintín, una familia de perros al completo, abuelo, padre, madre e hija, que no han querido tampoco perderse este momento.

Sin embargo, también ha habido otros animales mucho más peculiares. Ha sido el caso, por ejemplo, de dos tortugas de Florida que, a sus 22 años de edad, acudían por primera vez acompañadas de otro de sus familiares, un gatito.

Eso sí, si alguien ha destacado por excelencia en esta celebración de San Antón, esa ha sido la burrita Chenoa. En su tercer año en esta festividad, su dueño, José María, ha explicado que vienen "cada año desde una huerta en la Almozara, también tenemos un caballo, se llama Bisbal, pero él se pone más nervioso y no puede venir". De hecho, afirmaba José María, "a Chenoa sí le encanta venir, tanto que no le importa que se le suban encima gatos, perros, etc., siempre está tranquila".