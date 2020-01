Víctor Fernández: "El Mirandés te exige al máximo a nivel físico y mental"

El Real Zaragoza y el Mirandés se encuentran entre los tres mejores equipos de los últimos 10 partidos. La trayectoria ascendente de los dos les ha llevado al conjunto blanquillo a estar a tres puntos del ascenso directo y a los de Miranda de Ebro a tener los puestos de Play-Off a tan solo un punto.

Para este encuentro, Víctor Fernández ha convocado a los mismos 18 futbolistas que se llevó el pasado martes a Gran Canaria para medirse a Las Palmas. Es decir, Soro y André Pereira se han quedado fuera. El primero por un proceso febril y el delantero portugués por no estar todavía en condiciones físicas.

De cara a la batalla de mañana en Anduva, el preparador técnico comentó que "estamos muy motivados contentos, preparados, ha habido síntomas de cansancio y eso cuesta limpiarlo, pero la ilusión que tenemos supera cualquier dificultad".

Sobre el rival, el Mirandés, no pudo evitar mencionar el partido de la primera vuelta que terminó con derrota blanquilla por un gol a dos en el peor encuentro hasta el momento de la temporada: "Se ha confirmado que no es casualidad lo que hizo el Mirandés en nuestro campo, no fue una nuestra mejor versión pero ha cambiado nuestra forma de jugar".

En cuanto al tipo de partido, el preparador técnico señaló que "el Mirandés es el mejor equipo en transiciones ofensivas, con atrevimiento en su fútbol, tiene jugadores que corren bien al espacio".

El Real Zaragoza no estará solo en Anduva porque más de 1.000 aficionados apoyaran al equipo en el tercer desplazamiento consecutivo: "Lo mismo que es una gran motivación también supone una gran responsabilidad pero es algo que estamos compartiendo toda la temporada, hay que responder dando todo y que no tengan ninguna queja".

Por último, en cuanto al mercado de invierno, Víctor Fernández explicó que "los tiempos del mercado de invierno no pueden ser igual que en el mercado de verano, entiendo las salidas y hay unos huecos que los tenemos que cubrir. Quiero que vengan dos más".