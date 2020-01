Santullán pide la nulidad parcial del caso La Loma

La Junta Vecinal de Santullán ha solicitado la nulidad parcial del caso de La Loma al considerar que hay algunos informes que no se encuentran en la causa, que se está juzgando en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria. Así lo ha reclamado la abogada de la Junta de Santullán, Yolanda Merino, en un escrito fechado de 14 de enero dirigido a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Concretamente, se trata de unos informes elaborados por el letrado del Ayuntamiento de Castro Urdiales, José Antonio Gutiérrez Olivares, testigo en la causa, que declaró en el juicio el pasado martes. Según relata en su escrito la abogada de la Junta, de cara al interrogatorio de este testigo, el 13 de enero pidió a la Sala que dichos informes se pusieran a disposición de esta parte al no poder encontrarlos en la documentación disponible.

Yolanda Merino ha señalado que, finalmente, una funcionaria de la Sala le comunicó que los citados informes no se encuentran en la causa y por tanto no están a disposición de la Sala ni de las partes. Desde la Junta de Santullán, acusación particular en el proceso, se señala que, aun desconociendo el contenido de estos informes, han de ser trascendentes cuando han sido causa o soporte del escrito de acusación de la Fiscalía de 18 de octubre, que supuso una importante retirada de acusaciones por esa parte en relación a 39 de los 45 acusados, dejando solo a seis.