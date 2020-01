"Todo puede pasar ante el Barça"

Ocho derrotas consecutivas y una visita del Barça (13-4) no parece el mejor escenario para la recuperación de un Montakit Fuenlabrada (4-13). O tal vez sí.

“Todo puede pasar. Tengo el recuerdo del año pasado cuando les ganamos en casa, así que no renunciamos a nada”, asegura Tomás Bellas, escolta y vicecapitán del ‘Fuenla’ sobre el partido de este domingo (12:30 horas).

Asume que no es el rival más favorable. “Si nos dieran a elegir probablemente no elegiríamos al Barcelona, pero también es verdad que tienen una semana con doble partido de Euroliga (ganaron a Fenerbache K.) y quizá lleguen un poco cansados. Pero no podemos pensar en qué rival queremos, sino intentar sacar partidos independientemente de a quién nos enfrentemos”, reflexiona.

Bellas espera un pabellón “en la tónica de otros años, con un Fernando Martín a reventar, con nuestros seguidores animando como siempre y con el equipo mentalizado para ser competitivos cuarenta minutos”.

Referencia será el partido del Palau de la primera vuelta. “Lo hemos repasado en vídeo y compartimos muy bien el balón, con mucha gente involucrada. Ha habido momentos en que hemos jugado un buen baloncesto y vamos a ver si lo recuperamos ante ellos”, señala.