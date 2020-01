Gámez: "Es un tremendo honor que me carga de responsabilidad"

La recién nombrada directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha asegurado que es "un tremendo honor representar a una institución que tiene un enorme prestigio y que es una de las más valoradas por la ciudadanía. Eso me carga de responsabilidad".

Gámez ha dicho a todos los agentes que la tienen "a su lado". "Estoy a disposición de toda la Guardia Civil", ha indicado, apuntando que "es ante ellos ante quien tengo que responder a sus inquietudes y necesidades y, por supuesto, a las de todo el país para darle la seguridad que a través de este cuerpo hay que prestarle".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, donde hasta ahora ha sido subdelegada del Gobierno, Gámez ha asegurado que al ser la primera mujer en el cargo siente "un enorme orgullo y por añadidura responsabilidad". "Pero no es lo más importante ser la primera, quizás lo más importante es no ser la única o la última", ha afirmado.

Al respecto, ha señalado que este Gobierno "que es feminista lo tiene muy claro, los pasos tienen que ser adelante para afianzarlos y para que se queden", insistiendo en que "vengan muchas mujeres más a muchos lugares más".

Ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien le han hecho llegar su felicitación; y a los ministros del Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska --que la propuso-- y Margarita Robles, respectivamente, que hayan confiado en ella para este cargo, mostrándose "muy contenta" de contar con todo ese respaldo y "un poco abrumada".

Cuestionada por sus líneas de trabajo iniciales al frente de la Guardia Civil, ha indicado aún el nombramiento no será oficial previsiblemente hasta este sábado y ha pedido un tiempo "aunque sea corto pero bien aprovechado" para trabajar con sus superiores y con el equipo que hay dentro de la Dirección General para "trazar el camino de lo que vamos a hacer, de qué propuestas y; sobre todo, tenemos, en primer lugar, que respetar la institución como es y a partir de ahí ver todo lo que podemos mejorar".

Ha añadido que ha recibido también felicitaciones de la Guardia Civil y ha señalado que se siente "muy contenta de que el recibimiento sea bueno, es un buen inicio, pero hay que hacer camino día a día y me lo tengo que ganar día a día". Ha manifestado que intuye que su trabajo en este último periodo como subdelegada habrá podido tener algo que ver con su nombramiento, aunque ha dicho que va a trabajar "con la misma forma de ser y las mismas capacidades que pueda tener que he demostrado hasta ahora".

Sobre su papel de coordinación en el rescate de Julen, el niño de dos años que hace ahora un año falleció al caer en un pozo de Totalán (Málaga), ha considerado que fue "un curso acelerado, otras personas en distintos puestos de responsabilidad quizás hayan tenido que hacer simulacros, pero otros muchos que me acompañaron y yo nos tuvimos que enfrentar a una situación excepcional". "Aquello me ha marcado en la institución y como persona y me ha dado una visión muy cercana de muchos días de cómo son, de sus capacidades y su valía", ha indicado.

Por último, ha asegurado que cierra una etapa en la política malagueña, agradeciendo a todas las instituciones con las que se ha relacionados, ayuntamientos, Junta y otras; así como a las personas que la han acompañado.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación provincial, Francisco Salado, han considerado que será bueno para Málaga que la actual subdelegada del Gobierno en la provincia, María Gámez, dirija la Guardia Civil, por lo que le han deseado suerte para este cargo.

Así, en declaraciones a los periodistas, De la Torre ha señalado que llamó a María Gámez este jueves, al conocerse el nombramiento, que se hará efectivo este viernes en el Consejo de Ministros, para felicitarla, y ha esperado que haga "una magnífica labor".

"La Guardia Civil es una institución de un prestigio inmenso en España y espero y deseo que esté a la altura de esa responsabilidad", ha señalado el regidor, que ha precisado que se alegra como alcalde de la ciudad de que una malagueña tenga esa responsabilidad.

En este sentido, ha puntualizado que "siempre viene bien que haya presencia de personas de Málaga o conectadas con Málaga en el nivel de Gobierno, en este caso el central".

Asimismo, ha recordado que en la junta de gobierno local se ha hablado de cómo la Guardia Civil de Tráfico puede ayudar en la ronda este, si bien "es un tema aparentemente menor, pero la conexión con el Ministerio del Interior es siempre interesante", ha matizado.

"Alguna cosa ya hablé con la señora Gámez por teléfono, pero no era el momento, digamos, de darle tareas o encargos para que dentro del departamento del Ministerio pudiera ayudar a los objetivos de Málaga", ha precisado. "Mi valoración es positiva, como tiene que ser", ha finalizado.

Por su parte, el presidente de la Diputación ha explicado que nada más conocer la noticia felicitó a Gámez, pues coincidió con ella en la celebración del aniversario de la Policía Nacional. "Le deseé mucha suerte y muchos éxitos en una difícil tarea: dirigir a este cuerpo de la Guardia Civil que tiene mucho prestigio y es muy valorada y muy querida por los ciudadanos en general de toda España"

De igual forma, Salado ha resaltado que "siempre que un malagueño tiene una responsabilidad de gobierno, en el Gobierno nacional o autonómico, va a ser bueno para la provincia de Málaga; estoy convencido, y le deseo muchísima suerte a María Gámez".

"Además, la colaboración que ha habido con la Diputación, el Ayuntamiento, con todas las instituciones ha sido fantástica y todo lo que nos afecte en materia de seguridad y afecte a la Guardia Civil será en positivo", ha concluido.

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha manifestado este viernes que para su formación es "un orgullo y una alegría" el nombramiento de María Gámez como directora general de la Guardia Civil.

"Es un nombramiento histórico porque será la primera vez que una mujer dirija este cuerpo", ha dicho, destacando que este jueves ya le trasladó personalmente el apoyo de todo el PSOE de Málaga.

A juicio de Ruiz Espejo, "es una gran noticia para el PSOE de Málaga y para toda la provincia, contar con una persona como María por su valía al frente de la Guardia Civil". "Estamos seguros de que va a volver a demostrar su capacidad, su trabajo, su talante, su profesionalidad y su solvencia en todas las responsabilidades que ha llevado a cabo en la provincia de Málaga y en su ámbito profesional", ha expresado.

"Contará con todo el apoyo de los socialistas malagueños y de toda la sociedad malagueña, es una noticia de carácter histórico y muy buena para la Guardia Civil2, ha indicado el socialista, quien ha ensalzado la trayectoria de Gámez: "Demuestra su trabajo al frente de todos los trabajos que ha dirigido, es su solvencia. Para la provincia de Málaga es una noticia importante por la labor que hace la Guardia Civil en materia de seguridad".