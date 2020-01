Mari Carmen Forcada, 'Hija Predilecta de Tudela'

“En reconocimiento y agradecimiento a toda una vida por Tudela”, así lo ha destacado el propio Ayuntamiento de la Capital Ribera en el anuncio del nombramiento a Mari Carmen Forcada como ‘Hija Predilecta’ de la Ciudad.

A sus 99 años, Mari Carmen Forcada asegura no ser amiga de estos homenajes y aunque al principio no quiso aceptar el título finalmente accedió, “lo hacen con buena voluntad y tengo que estar agradecida aunque si puedo decir la verdad no sé si tengo méritos para esto o no”.

Desde el Ayuntamiento han destacado la trayectoria vital y profesional de Forcada como profesional de la decoración y empresaria y su encomiable labor de impulso a la cultura y mecenazgo de las artes y su contribución al patrimonio de Tudela.

Mari Carmen Forcada recibió en 2018 la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, concedida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional por su trayectoria de más de cinco décadas en el sector de la decoración, una década antes recibió la Cruz de Carlos III el Noble de Navarra, otorgada por el Gobierno de la Comunidad Foral en 2008.

Forcada pasará así a engrosar la lista de personalidades que ostentan esta distinción que reconoce el trabajo de personas y entidades que se han significado por su actividad en defensa de los intereses de la ciudad, que han destacado en sus respectivas profesiones o que han engrandecido el patrimonio social o cultural de Tudela.

Otros hijos predilectos de la ciudad son: Juan Soldevila y Romero (* 1897); Luis Blanco Cariñena, Deán de la Catedral y Vicario General de la Diócesis (* 1946); Sor Ángela Echandi. Hermana de la Caridad de San Vicente Paúl (* 1947); Padre Lasa (* 1968); José Ramón Castro Álava (* 1969) , José María Iribarren (* 1971) ; Francisco Salinas Quijada (* 1973); Fernando Remacha Villar (* 1973) y Rafael Moneo Vallés (*1993).