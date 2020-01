El Iberostar Tenerife comenzaba la segunda vuelta de la competición en casa, como anfitrión del Santiago Martin ante el colista e histórico Movistar Estudiantes. El partido presentaba varios alicientes, entre ellos el enésimo lleno en el pabellón lagunero y el debut del norteamericano Aaron White. Los tinerfeños, cuartos clasificados en la liga, recibian a un equipo que en 17 jornadas sólo había conseguido 4 triunfos.

Desde el principio del choque, el pivot Shermadini imponia su ley anotando los primeros 7 puntos del choque para los jugadores de Txus Vidorreta. El encuentro comenzaba con imprecisiones en los dos bandos. Poco a poco se fue metiendo el equipo local en el duelo incluyendo el cambio de un desacertado hasta ese momento Marcelinho Huertas. A pocos segundos del final del primer cuarto llegaba el debut de Aaron White, (24-12).

El segundo cuarto era aprovechado por Txus Vidorreta para utilizar la segunda unidad y darle minutos. Los tinerfeños seguian con rentas cómodas, (30-20). Sin realizar un gran encuentro, la superioridad en todas las facetas del juego era evidente en los locales. Las diferencias siempre giraban en torno a los +10. Así se llegaba al descanso, (39-29). El parcial era de 15-17 para los madrileños en esos segundos diez minutos de partido.

El juego del Iberostar a la reanudación del choque era lento. Le costó entrar en dinámica de partido. El visitante Palacios llevaba a los suyos a ponerse sólo a cinco puntos, (44-39). El juego "desordenado" de los colegiales propiciaba que el parcial de esos diez minutos de cuarto fuera también para los madrileños (11-13), dejando el electrónico (50-42). Con ese marcador se afrontaban los últimos diez minutos de duelo.

El Iberostar no queria dejarse sorprender, y pese a que los mejores hombres de la temporada Huertas y Gio Shermadhini no tenian su dia, el equipo a base de trabajo volvia a poner rentas superiores a los diez puntos, (62-48). Así pasaron los minutos y se llegaba al final del choque con una nueva victoria de la temporada (76-59) para mantener la 4º posición de la ACB. Buen debut de Aaron White en los locales ante un Estudiantes que terminó el choque tirando 69 veces a canasta.

Txus Vidorreta: Marcelinho ha jugado mal

Fue la principal conclusión que el técnico vasco sacó en su comparecencia en la sala de prensa tras resumir el encuentro ganado por los suyos, reconociendo que "ha jugado mal y el lo sabe. Pressey le ha apretado mucho y no hay mal que por bien no venga pues han aparecido Alex e Iffe. Es bueno que suceda en enero para que todos sepan que hay muchos jugadores que rinden a alto nivel como reconoce el propio jugador", comentó el técnico vasco que también tuvo palabras sobre el nuevo jugador aurinegro Aaron White quien aportó trece puntos y ayudó mucho en defensa, comentando que "le he visto contento y sonriente, disfrutando en el campo. Es un jugador que si hubiese querido comodidad se habría quedado en Milán hasta final de temporada, pero ha preferido venir a competir con nosotros y a disfrutar en el campo. Hoy ya lo ha hecho y esa sonrisa y su "flow" ha sido determinante para saber que se sentía cómodo y estará mejor con el paso del tiempo. Es el Aaron White que ya queríamos traer desde que preguntamos por el en octubre aunque en aquel momento parecía imposible.", aseveró.