El CD Tenerife jugará este domingo un encuentro de vital importancia para su futuro más inmediato en el campeonato de liga. Los blanquiazules recibirán al Girona del ex técnico de los tinerfeños, Jose Luis Martí. Con dos contrataciones confirmadas, Rubén Baraja ha comparecido en sala de prensa para analizar, no sólo la llegada de Joselu y Lasure, también la semana de tres choques que le viene por delante al club. A horas de disputarse el duelo ante los gerundenses, el técnico pucelano desconoce si podrá contar con el delantero cedido por el Real Oviedo: "No sabemos si podremos contar con él, lógicamente me gustaria que fuera así porque cuanto antes se meta en la dinámica mucho mejor. Es un jugador que nos va a aportar muchas cosas y sobre todo tiene experiencia en la categoria, aparte de las muchas virtudes que tiene como futbolista", descartando la presencia del lateral Lasure: "En el caso de Dani vamos a esperar que realice una semana de entrenamientos para que se vaya metiendo también poco a poco, hoy ha hecho un trabajo específico".

Sin descartar salidas a las dos conocidas (Sam y Angel Galván), el máximo responsable técnico insistió en darle la importancia que merece al choque de mañana domingo, "cierto que estamos de lleno en el mercado de invierno, y hablaré de ello, pero lo que me preocupa ahora mismo es el Girona, no tengo otra preocupación ahora mismo que ganarle a un buen equipo como el Girona que no es sólo Stuani".