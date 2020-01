Adela Peña: "Ahora se valora a las murgas que se pegan más tiempo poniendo luces que escribiendo letra"

Quedaron últimas de la final el año pasado pero el mérito de Burlonas es haber forjado un sello propio que les hace inconfundibles. Adela Peña busca más que un puesto en la cita del viernes 7 y sugiere que las suyas podrían optar a premio. Para acercarse al podio han optado por una fórmula más comercial. Como novedad, en esta ocasión se presentan al concurso con dos temas pensados para fase y otros dos para la final, si pasan.

¿Le supo a poco el último puesto en la final del año pasado?

Ya es costumbre que se nos puntúe por debajo de lo esperado. Yo prefiero quedarme con lo que diga la gente, a la que sí gustamos. A lo mejor en letras no estuvimos sobresalientes, aunque el objetivo siempre es cantar a nuestro gusto y quedarnos satisfechas. Hay quien piensa que no eran letras para una final, porque ahora se busca más la diversión o el espectáculo. Pero no nos vamos a bajar del burro. Si te digo la verdad, sí me podía esperar que el jurado nos dejase las últimas.

¿Han pensado en hacerse más comerciales?

Este año sí nos lo planteamos, pero sin renunciar al estilo ni a la apuesta por la letra y al contenido. De hecho, hemos escrito dos temas para fase y otros dos que están concebidos para la final. Otras veces hemos escrito cuatro temas y luego hemos seleccionado.

¿Cómo llega Burlonas al concurso?

Sí que hemos sufrido reducción de componentes. El año pasado llegamos a ser ciento y la madre; y esta vez no llegamos a 80. Pero vamos con ilusión y con ganas de plasmar nuestras ideas y nuestras letras encima del escenario.

¿A qué achaca tantas bajas en la fila?



Pues no sé qué decirte, porque fueron muchas causas las que motivaron que hubiera veintimil bajas. Como mujeres que somos, en parte es normal porque hubo un montón de embarazos. También teníamos un montón de juventud que se ha ido fuera a estudiar. Y esas han sido las causas principales de la reducción de componentes. Pero también se ha metido gente nueva y eso nunca está de más.

¿El objetivo de Burlonas vuelve a ser plantarse en la final?



El objetivo de pasar a la final es el mismo todos los años. Todas las que vamos al concurso queremos cantar el viernes y ensayamos duro para eso, pero yo soy una persona que no me conformo con poco. Ya llevamos un par de añitos ahí y el propósito de ganar un premio también lo tenemos.

Ya se han convertido en una murga de referencia, a la que la gente espera para escuchar. ¿El gran éxito de Burlonas es haber creado su propio sello?



Sí, eso lo hemos conseguido. Y yo lo he vivido desde dentro. Siento que tenemos una identidad propia, que la gente nos reconoce y se queda a escucharnos. El secreto ha sido no bajarnos del burro y así hemos conseguido que la gente se interese por nuestras letras. Ahora somos una murga reconocible y de eso me siento súper orgullosa.

¿Cambiaría usted las bases del concurso?



No. De hecho, cuando se planteó por parte del nuevo concejal y aunque me mantuviese un poco al margen, abogué en todo momento por dejarlo todo igual. Eso sí, la final la bajaría a siete. ¿Por qué no a los cambios? Porque entiendo que el concurso funciona y seguimos llenando. ¿Cambios? Es que hagas lo que hagas, no todo el mundo va a estar a gusto.

Pero alguna vez sí se ha quejado de la composición de los jurados.

Es que la selección del jurado no sé en qué se basan ni cómo la hacen. Pero cada año que pasa, conoces a alguien que estuvo de jurado, te cuentan cómo lo hacen y llegas a la conclusión de que es un disparate. Por un lado, no se delibera; por el otro, es que muchos van allí y no tienen ni idea. Es muy 'heavy' que hubiese un año que alguien fuese de jurado y no supiese ni quiénes son los Diablos Locos.

¿A qué murgas ve más fuertes para ganar?



Este año lo tengo complicado para opinar. Para mí la murga es un 'hobby' y estoy completamente desconectada de los demás, centrada solo en lo mío. Sí es verdad que oyes rumores y especulaciones. Casi todos dicen que Zeta Zetas viene fuerte. Y que el cambio musical que han hecho ha sido a mejor

Los últimos años han sido un duelo a dos entre Mamelucos y Zeta Zetas. ¿Seguirá este pulso en el concurso de 2020?

No tiene por qué. Todas las murgas tienen sus épocas y sus años buenos. Y Mamelucos sigue estando en la elite pero esto no es un duelo a dos. Hay que tener en cuenta también a Bambones, que está recuperada como ya demostró; también a Diablos... pero no creo que esto sea una cosa de dos. Aunque con Bambones es difícil que yo sea objetiva pero yo soy muy de Bambones. Concibo la murga coo ellos. Aunque cuando no me gusta una cosa, lo digo, como por ejemplo el año pasado.

¿A qué se refiere?

A que dedicar un tema entero a la concejal me pareció una llorada lamentable.

¿Cómo ve la evolución del concurso de adultas?



Considero que hemos entrado en una nueva dimensión, como así te leí el año pasado. Parece que una murga saca fuegos y da volteretas; y entonces es la que gana. Se premia a la que se pega ocho días escribiendo y 200 poniendo luces. El espectáculo hay que valorarlo, pero llevamos un par de años que solamente se valora eso.