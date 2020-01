GMU anuncia que no se va a asfaltar ni se va a adecuar la Cuesta del Reventón para el tráfico rodado

Ante la polémica generada entre los usuarios de la Cuesta del Reventón, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha emitido un comunicado en el que afirma que :

1.- El PROYECTO NO ESTÁ REDACTADO:

Se trata de una previsión presupuestaria para el ejercicio 2020 en base a la que se redactará el correspondiente proyecto técnico por el Servicio de Proyectos de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

2.- Puesto que no está redactado, aún no existe una solución técnica para lograr los objetivos pretendidos con la restauración del sendero rural histórico “Cuesta del Reventón” y que son los siguientes:

•dotar a la Cuesta del Reventón de las necesarias condiciones de seguridad para las personas que hacen un uso responsable del sendero (senderistas, ciudadanos que acuden a las Ermitas de Córdoba, runners, ...), minimizando los riesgos de accidente.

•dotar al sendero de medidas orientadas a evitar la erosión. Todas estas medidas serán respetuosas y coherentes con el entorno natural de la intervención, y atenderán a criterios de máxima integración en el medio y paisaje, evitándose en todo caso soluciones impropias del suelo no urbanizable. Por tanto, las especulaciones vertidas sobre elementos o materiales de obra (bordillos, asfalto,...) carecen de fundamento. A este respecto, aclaramos que NO se va a asfaltar la montaña y no se va a adecuar la Cuesta del Reventón para el tráfico rodado. En todo caso, La intervención en la Cuesta del Reventón se regirá por el interés general de la ciudad.