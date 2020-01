Fernando Vázquez: "Me gusta cómo afrontó el Cádiz la competición"

El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, ha reconocido que el Cádiz, líder de la Segunda División y su próximo rival, está atravesando un "pequeño bache" y ha elogiado "cómo afrontó la competición".

"Te escapas de inicio con una animalada de puntos de ventaja y, de repente, tienes una pequeña crisis, un pequeño bache. No está teniendo demasiada suerte en los últimos momentos de los partidos, pero me gusta. Me gusta cómo afrontó la competición de inicio. Es digno de mirar. Le ha dado un resultado extraordinario", dijo en una conferencia de prensa.

El equipo de Álvaro Cervera solo ha ganado uno de los seis últimos partidos de Segunda División, aunque sigue al frente de la tabla.

"La Segunda es súper larga, súper complicada y súper igualada y ganar es difícil, incluido el líder", explicó el preparador deportivista.

Cervera dijo que el Dépor ahora hace menos cosas, pero más cosas bien y Vázquez le dio la razón.

"Se llama simplificar. El fútbol es muy complejo, tiene muchas variantes muy complicadas de unir, no es defender y atacar, sino unir las dos cosas. De principio, intento hacer una cosa bien. Le doy la razón al entrenador del Cádiz", sostuvo.

El técnico está pendiente de que Apelación se pronuncie sobre la sanción a Emre Çolak y todo apunta a que contará de inicio con el recién llegado Claudio Beauvue.

"En otra situación me autoexigiría verlo con más tiempo, más atención, pero en estos momentos de súper emergencia hay que asumir riesgos y los vamos a asumir", manifestó.

El Deportivo llega a la cita con el Cádiz en dinámica positiva después de haber enlazado tres triunfos y eso le ha permitido coger confianza.

"Poco a poco el equipo va pensando que es posible y eso se le transmite también desde fuera. Esa energía llega a los jugadores, la autoestima sube. Aquello que dije al principio, están subiendo en la bolsa su valor porque el equipo gana", aseguró sin dejar de ser prudente.

"Está claro que sueño con salvarlo, no sé en qué momento, pero pensaba y sigo pensando que lo vamos a hacer. Ganamos en Numancia, el otro día y parece más fácil, pero en el camino puede haber trampas cuando menos lo esperas", advirtió.

Vázquez recordó que "el primer paso es el más difícil" y el Dépor lo dio "en la dirección acertada" y tuvo elogios para la afición por su apoyo incondicional.