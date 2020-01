Los docentes de Ibiza piden al Govern que devuelva el dinero a los centros este curso

La protesta de los docentes de Ibiza en contra de los recortes del Govern a los centros educativos ha concentrado a unas 150 personas. Lo que se pide a la Consellería de Educación es que devuelva en este curso la cantidad que ha recortado a colegios e institutos. El portavoz de la Asociación Profesional de Docentes, Joan Amorós, dice que así se llevaría a la práctica el mensaje del Govern de que la educación es una de sus prioridades

Amorós dice que hace mucho tiempo que una actuación de la Consellería no sé encontrada con un rechazo tan manifiesto y unitario por parte de la comunidad educativa. Lamenta que no se haya dejado explicar a los centros que el hecho de tener un remanente "no es sinónimo de mala gestión, sino que representa una previsión ante las necesidades que puedan surgir y que el Govern no cubre directamente".

Desde la Asociación dicen que en el caso concreto de Ibiza los recortes oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros en función del dinero sobrante. Amorós afirma que estos centros lo tendrán "muy difícil" para poner en marcha proyectos o introducir cambios de metodología. Destaca que "lo más preocupante es que si las escuelas ya sobrevivían gracias a las aportaciones por las cuotas de material de las familias, todas las compras comprometidas puedan recaer ahora en los centros, debido al recorte que se ha aplicado".

Amorós recalca que a partir de ahora estarán vigilantes para que se cumplan los compromisos acordados por el Govern con los directores de colegios e institutos.

Una pancarta en la que se leía 'las rebajas de enero ha llegado a la educación' presidía la protesta que se ha llevado a cabo en el Bulevar Abel Matutes de Ibiza.