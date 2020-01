Torquemada seguirá sin jornada continua

No hay manera. A la novena tampoco ha ido la definitiva, debido a que no votó el mínimo de padres que se exige. El colegio Héroes de la Independencia de Torquemada (Palencia) mantendrá la actual jornada lectiva, y es que no ha prosperado la modificación horaria. Los padres de alumnos disponían de un plazo que arrancó el pasado lunes hasta este viernes para votar. Se pasó el plazo y a la novena convocatoria, más de lo mismo.

No se alcanzó el 66% de participación y, por lo tanto, ni siquiera hubo el recuento que, para que continuara el proceso debía concluir que dos tercios de lo que se pronunciaron lo hicieran a favor del cambio, con lo que sí se implantaría la jornada continua. Diario Palentino hablaba con un grupo de padres, que se dio cita para ver en qué sentido se ventilaba el asunto, no ocultó su frustración ante el hecho de que «una minoría sea la que decide», aunque reconoció, por otra parte, que era lo que «esperábamos», y se preguntó si cabría la posibilidad de que las autoridades educativas suprimieran ese requisito.