El viento no sopla a gusto de todos

Los primeros molinos ya empiezan a dejar millones en los pueblos de las comarcas de Daroca, Cariñena y Belchite donde Forestalia comenzó a construir parques eólicos hace un año y medio. Sin embargo, los alcaldes se quejan de que el dinero recibido no pueden gastarlo porque la ley Montoro limita el gasto en las instituciones.

Y eso que los plazos y las inversiones anunciadas se están cumpliendo y hay satisfacción general. Dos ejemplos: Herrera de los Navarros y Azuara. En Azuara ya se han contruido seis parques. Quedan tres: dos en construcción y otro en proyecto. Ya giran las aspas de 52 molinos en el pueblo y su cuenta de ahorro ya tiene dos millones por impuestos de construcción. Pero, esa cantidad "no la pueden tocar", según el alcalde Joaquín Alconchel. "La ley Montoro lo impide", señala, "y eso que hay muchas necesidades, los vecinos piden sobre todo una residencia, vital para los mayores de la zona" . Es exactamente la misma petición que en Herrera de los Navarros: estan pendientes de terminar una que comenzaron en 2009 de 80 plazas. El alcalde, Enrique Felices, sonríe pensando en lo extraño de la situación. Su pueblo está muy saneado, hay necesidades urgentes, pero no se puede sacar dinero para resolverlas. Enrique Felices apunta que "habrá que pensar en cambiar esa ley".

Otras sensibilidades

Sin embargo, esas promesas de progreso que traen los parques eólicos dividen las opiniones en otras zonas porque las peculiaridades de las comarcas provocan, por ejemplo, rechazo como el que hemos encontrado esta semana en el Matarranya. "Nuestro negocio es incompatible. No podemos vender la tranquilidad, traer visitantes a que prueben nuestros vinos y nuestros aceites y almendras teniendo un aerogenerador que genera 70 decibelios de ruido,el máximo legal", asegura Xavier Pons, copropietario de una finca biodinámica, las denominadas Demeter, en Tastavins. "Nuestra masía funciona con renovables, no nos oponemos a esta energía, pero aquí funciona con placas fotovoltáicas", agrega. Más allá del caso concreto, se está gestando un movimiento social. Este sábado, una reunión en la localidad de Monroyo busca crear una plataforma en defensa del paisaje, y a la que están llamadas las comarcas también del Maestrazgo y sierra de Albarracín.

En el Matarranya ha generado rechazo la posible construcción e instalación de 4 parques eólicos y esta semana el pleno comarcal pidió su paralización. Argumenta el presidente de esta institución que el proyecto no ha seguido las directrices comarcales y ha provocado la invasión de zonas protegidas. Además, se quejan de una opacidad absoluta porque toda la información se paró tras una primera y única reunión hace meses. Rafael Martí presidente de la comarca del Matarraña describía: "Tal como está el proyecto, no tenemos claro que beneficios habrá ni qué perjuicios. No sólo el turismo, también la agricultura y la ganaderia. Las parcelas afectadas no sabemos si tendrán que cambiar el uso o cómo quedará la PAC".

La comarca sustenta su oposición también en que el proyecto ni siquiera contiene la documentación determina la ubicación concreta de los parques y qué capacidad tiene la zona para generar viento. Además de las afecciones globales al paisaje, también pueden sufrir las consecuencias una serie de masías y negocios dedicados a recuperar el paisaje y los productos biodinámicos. "Nos oponemos por filosofía de comarca y por la afección a nuestro proyecto de Demeter en Tastavins. El proyecto Argente está en zona de protección del águila azor perdicera y tenemos a los molinos entre 500 y 800 metros de distancia. Vamos a interponer recursos en el Ministerio de Transición Ecológica", concluye el empresario Xavier Pons.