La Arandina suma la quinta victoria consecutiva

La Arandina sigue en estado de gracia. Los blanquiazules suman su quinta victoria consecutiva gracias a un gol de penalti logrado por Pesca.

Primera mitad con una Arandina que comenzó mejor que los trastormesinos, pero sin ocasiones claras. Reaccionaron los charros para acercarse a la meta de Carmona, pero sin peligro. Una buena acción de falta pudo poner en ventaja a los ribereños, pero no hubo fortuna. Sin goles se llegó al tiempo descanso.

El regreso al terreno de juego sentó mejor a los de Álex Izquierdo que se pusieron por delante con un tanto de Pesca desde los 11 metros. Pesca fue el ejecutor. Tras el gol los de El Montecillo supieron guardar la ropa para mantener la ventaja a pesar de un Santa Marta que intentó una igualada que no llegaría.

Tres puntos más para la Arandina que con 43 puntos se mantiene en la quinta posición a tan solo un punto de la cuarta plaza, y por tanto del play off. El Numancia B no falló en casa ante el Real Burgos (3-0) Por detrás el Astorga superó, no sin problemas al Becerril (3-1) y tanto maragatos como blanquiazules abren brecha de cinco puntos con sus rivales. Salamanca B y Ávila quedan ya a cinco puntos (38)

Ahora los ribereños descansarán antes de regresar a los entrenamientos para preparar el duelo ante La Bañeza de la 24ª jornada de liga en El Montecillo.