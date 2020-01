Tarsicio Carballo exige la devolución de la multa de aparcamiento ‘indebidamente cobrada’

El líder del Partido Regionalista del Bierzo exhibe las fotografías del lugar donde asegura que la Policía Municipal cursó la multa por mal estacionamiento y la grúa se llevó el vehículo. Se trata de un estacionamiento de la calle de los Jardines, próximo al Ayuntamiento, en el que Carballo asegura que no hay señales de prohibición ni el bordillo está pintado de amarillo. Estaba bien aparcado, según sostiene el bercianista, que además recuerda que la grúa no pude llevarse un coche si no interrumpe el tráfico. También insiste, en contra de la denuncia policial, que su coche tiene la ITV en regla. Por todo ello pedirá que se le devuelvan las multas, que suman 246 euros y anuncia que llegará a los tribunales si no se atiende su reclamación.

Por último, Carballo anuncia que denunciará a quienes hagan o reproduzcan comentarios que dañen su dignidad, dado que en estas fechas han surgido toda clase de comentarios satíricos y memes en las redes sociales sobre la polémica,