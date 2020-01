Las 12 lecciones de la cantera en 12 horas

Como si el mundo se volviese al revés, y fueran los niños los que enseñasen a los adultos, el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz infantil y juvenil ofreció este sábado, en su primera jornada de semifinales, numerosas lecciones. Éstas son las más destacadas.

1. Hay futuro

Que nadie dude del futuro del carnaval de Cádiz. La imponente calidad de las agrupaciones que pasaron por las tablas del Falla revela una garantía por muchos años, como si de pronto se hubiesen descubierto cientos de miles de pozos de petróleo que asegurasen energía durante años. Y, aunque haya muchas cosas que reivindicar todavía, ya no se puede hablar de pérdida o crisis de la cantera.

2. La igualdad

28 de las 33 agrupaciones inscritas en infantiles y juveniles llevan niñas y niños de forma indistinta. De hecho, en la gran mayoría de ellas los tipos, sombreros o pelucas como ocurría en Los Purry Babys o en Mundo Animal, hacen que ni siquiera se sepa quiénes son niñas y quiénes son niños. Porque todos son iguales y pueden participar de la fiesta por igual. Puede parece una obviedad , pero no lo es. Durante años, también la cantera se reservó solo a los niños mientras que las niñas fueron apartadas. Que exista una generación que ha aprendido que todos son bienvenidos en las agrupaciones debe evitar en pocos años lo que ocurre ahora en la gran mayoría de chirigotas, cuartetos y comparsas de adultos, donde la permanente ausencia de las mujeres llega a ser dolorosa en pleno siglo XXI.

3. El respeto

La cantera, al menos este año, ha hecho frente al fanatismo de las familias, esas que, con sus gritos y jaleos, impedía el normal desarrollo de las actuaciones. La primera jornada del concurso en 2020 se ha caracterizado por un silencio respetuoso. También por el apoyo por igual del público a todas las agrupaciones que iban pasando por el escenario. Es cierto, que queda la asignatura pendiente de que las familias de los componentes permanezcan en sus asientos una vez actúen sus niños. Pero se agradecen sesiones en los que los protagonistas son los niños y no los berridos del gallinero.

4. El talento

La entrada de Mario Gago en el cuarteto Marvel No Hay Más Que Una es ya historia del carnaval de Cádiz. Con disfraz de Thor al grito de "Tor por igual". Como lo es el estribillo de Los Purry Babys, la desmemoria de Dori de Lo siento, Pixar, o el pasodoble de Los Burritos por decir solo algunos ejemplos. Viene una generación cargada de talento, frescura y entrega. Vienen también grandes voces como las de las comparsas Las Niñas de Catalina, Comunicando, Los Burritos o Brujas. Muchas voces, herederas de sus padres, los grandes referentes de la fiesta de la actualidad. La emoción de soñar con que lo mejor del carnaval de Cádiz está por llegar.

5. El compromiso

No es casualidad que muchas de las agrupaciones hayan cogido la bandera de la defensa del planeta y la conciencia ambiental. Son niños y están hablando de su futuro. Especialmente, significativas las apuestas del coro Mundo Animal, con su tipo de animales de mar, tierra y aire, con letras también muy reivindicativas, la entrañable chirigota de Barbate Sálvame, súplica de estos niños vestidos de planetas y estrellas, o el personaje de Viuda Negra, en el cuarteto Marvel No hay Más que Una, llorando cada vez que alguien le recuerda las amenazas medioambientales. Hacer humor de lo serio, reivindicar con la música y la risa, siempre ha sido y debe continuar siendo la seña del Carnaval. Otro compromiso es con la igualdad. El pasodoble de Los Burritos a las mujeres futbolistas, el de la igualdad en el carnaval de Las niñas de Catalina o las cuartetas del popurrí para defender el poder de las mujeres en la comparsa Brujas, así lo ejemplifican.

6. El respeto a los mayores

El concurso oficial no pudo empezar de la mejor manera que con Los Purry Baby's. No solo por el enorme poderío chirigotero de estos niños, sino por el homenaje que supone a toda una generación, todavía viva, de grandes carnavaleros, historia viva de la fiesta. Los más pequeños siguen dando muestras de respeto hacia los maestros. Admiración mostrada a sus mayores en letras y en gestos. En las palmas de Asier Gago, en el movimiento acompasado de Los Burritos, en la dulzura al recitar de Maira Silva, o, claro está, en las hechuras de Los Purrys. Respeto inculcado y ejercido durante todas sus actuaciones.

7. Aprendizaje

¿Para qué sirve el carnaval? Para responder a este pregunta bastaría con disfrutar de la lección de Historia que dieron los miembros del cuarteto Cuanto tú te acuestas, yo me levanto. Las momias de los sarcófagos fenicios y un guardia de seguridad ofrecen una clase magistral de la historia gaditana que bien podría ser una actividad más del Museo de Cádiz para próximos eventos. El carnaval permite a los niños desenvolverse, expresarse en público, ejercitar su memoria, acceder a la música. Pero qué bonito es cuando también sirve para enseñar y divulgar algunas de las mejores cosas que tiene Cádiz.

8. La entrega

La cantera es una fuente inagotable de calidad porque detrás hay un enorme trabajo. De los adultos que rodean a estos niños. Y también de los más pequeños. Asistir, por ejemplo, a la perfecta afinación del coro de Amor de Dios hace acordarse del enorme esfuerzo que tiene que ser domar voces tan jóvenes. O comprobar la impresionante soltura de unos componentes solos en un escenario frente a todo un repertorio de cuarteto, más de 20 minutos de una obra de teatro que no se detiene. Ellos, los más pequeños, son los más artistas, pero en la entrega paciente y comprometida de los adultos que les rodean también hay una lección.

9. Más allá de Cortadura

La cantera no cierra fronteras. Barbate, Medina, San Fernando han aportado sus agrupaciones al Falla con enorme calidad. Allí también se cuida el futuro de una nueva generación de carnavaleros. Impresiona también el trabajo meticuloso con la cantera de Dos Hermanas, gracias a la pasión del Centro Cultural Ibarburu, que llevó en la primera sesión a la juvenil Una chirigota con tablas, con enorme solvencia. Y tiene también su agrupación infantil, Los Reyes, y hasta una alevín. Una lección de entrega y compromiso por la tradición del carnaval y, además, ahora sin peaje.

10. Una comunidad

La cantera ha hecho piña y se nota. Es llamativo, y así se ha trabajado durante los últimos años, que cuando los promotores de estas agrupaciones reivindiquen las necesidades de apoyo a los más jóvenes de la fiesta, lo hagan hablando de esa enorme comunidad que engloba la palabra cantera. Sin hacer distinciones. Esos autores y directores han promovido una activa asociación en defensa de la fiesta, que salta como un resorte al mínimo amago de desprecio a estos niños. Su esfuerzo se ha visto recompensado con una mayor atención mediática hacia la cantera, un incremento de las miradas sobre su trabajo y una expectación cada vez más alta, como se vio en la forma en la que volaron las entradas del Falla para las dos sesiones de semifinales.

11. Voces e instrumentos

Una de las imágenes más bonitas y entrañables la dejó la chirigota Sálvame de Barbate. Pepito Gutiérrez, punta jurado de la chirigota Sálvame, se acercaba con desparpajo y sin disimulo a la guitarra para coger el tono antes de iniciar una copla y luego volvía corriendo a su sitio. Y su voz sonaba perfectamente colocada en su sitio. Son niños, pero en ese gesto de Pepito Gutiérrez está la demostración del respeto y amor a la música de la cantera. Los aún enemigos, cada vez menos, se están quedando sin argumentos de que los más jóvenes de la fiesta canten mal. Basta con oír los deliciosos tangos de Mundo Animal, los pasodobles de Los Burritos, o todo el repertorio de Las niñas de Catalina, por citar solo algunos ejemplos. Y no deben olvidarse los maravillosos talentos en las guitarras, laúdes, bandurrias y percusión que están naciendo, con punteados rozando el virtuosismo, bombos y cajas de precisión exquisita, y cuerdas que ya se disputan los adultos.

12. Grandes autores

Manolín Santander sella con los pasodobles de Los Purry Baby's y Los Burritos una carrera en alza para convertirse en uno de los grandes músicos de nuestra fiesta. Es de enorme aplauso que en uno de sus años más difíciles haya podido completar unos repertorios tan completos y con tanta esencia gaditana. Ahí están también grandes autores de letras: Diego Letrán, Portilla, Joshua Peinado, Patricia Andrés, Raúl Otero... Su mimo a la cantera es también la consolidación de una generación de letristas que tiene todavía mucho que decir. A eso se suma la incorporación a la fiesta más joven de autores consolidados como Nene Cheza, Germán García Rendón, José María Barranco, o Chicho de Cádiz. Todo suma, nada resta.

13. Las causas pendientes

Claro, no todo es perfecto aún en la cantera. No es de recibo que los que regalan tanto arte en el carnaval no tengan si quiera un sitio fijo donde ensayar. La concejala de Fiestas, Lola Cazalilla, se comprometió este sábado a buscarles sitio en el nuevo Museo del Carnaval o en los depósitos de tabaco que serán rehabilitados con los fondos Edusi. Quizá el desarrollo de las sesiones, que empiezan por la mañana (o por la tarde) y se prolongan más allá de la hora de comer (o de cenar), provoquen estampidas de público y demasiados huecos vacíos en el público, a pesar de tener todo el papel vendido. Habría que pensar fórmulas para que el lleno se notase siempre. Y aunque sea una tarea que se antoja difícil otro gran reto pendiente es que los niños se conviertan algún día en autores de su propio repertorio. Andrés Abellán, componente de la comparsa de Barbate Desde los Mares del Sur, figura como autor de letra y música. Un bonito ejemplo de que se puede. Talleres de composición y de creación musical pueden ir ayudando a ir generando una nueva generación de autores, capaces de escribir y dar melodía a sus propios repertorios.